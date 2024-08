Su Instagram arriva la musica di sottofondo sul profilo

Instagram sta lanciando una nuova funzionalità che permette di aggiungere la musica di sottofondo al proprio profilo, rievocando MySpace, il social network dei primi anni 2000. Questa novità è ora disponibile per tutti gli utenti della piattaforma.

La musica aggiunta al profilo di un utente appare nell’area della biografia. Un brano rimane sul profilo finché l’utente non lo cancella o lo sostituisce. A differenza di Myspace, i brani non vengono riprodotti automaticamente. Le persone che visualizzano un profilo contenente un brano possono ascoltarlo premendo il pulsante play e poi metterlo in pausa.

Come aggiungere un brano musicale al profilo Instagram

Per aggiungere una canzone, gli utenti devono andare sul proprio profilo e premere il pulsante “Modifica”. Possono quindi cercare nella vasta libreria di musica autorizzata di Instagram, la stessa disponibile per i Reel e i post. Una volta selezionato un brano, gli utenti possono scegliere un segmento specifico di 30 secondi da visualizzare sul proprio profilo. Questo frammento rimarrà visibile finché l’utente non deciderà di sostituirlo o eliminarlo.

Il lancio di questa funzione su Instagram è segnato da una collaborazione con la cantante Sabrina Carpenter. Conosciuta per il suo brano estivo Espresso, Sabrina Carpenter offre ai suoi fan un’anteprima esclusiva della sua nuova canzone, Taste, sul suo profilo Instagram. Il brano è pubblicato oggi in versione integrale sulle varie piattaforme di streaming.

Oltre alla funzione musicale, Instagram offre una serie di funzioni nascoste legate al prossimo album di Sabrina Carpenter. Ad esempio, l’utilizzo di hashtag specifici come “Sabrina” o l’inserimento di un’emoji a forma di tazza di caffè nei post di Note temporanee, che faranno diventare il testo di colore azzurro.