Instagram: lancia nuovo strumento anti-bullismo

Instagram ha recentemente ampliato la funzionalità “Limits“, uno strumento di sicurezza progettato specificamente per gli adolescenti, con l’obiettivo di limitare le interazioni indesiderate sulla piattaforma. Una volta attivata la funzione, gli adolescenti potranno visualizzare solo i commenti, i messaggi, le risposte alle storie, i tag e le menzioni provenienti dal loro gruppo di “Amici stretti”, mentre le interazioni con altri account saranno silenziate.

La funzione “Limits” è stata originariamente introdotta come test nel 2021, in seguito alle molestie online subite dai calciatori inglesi Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho dopo la sconfitta della squadra inglese contro l’Italia nella finale di Euro 2020. Attualmente, la funzione è disponibile per tutti gli utenti, sebbene consenta di limitare le interazioni solo con le persone seguite e i follower di lunga data.

Ottimizzazione per gli adolescenti e protezione dal bullismo

La funzione è stata ora ottimizzata per gli adolescenti, con l’impostazione predefinita “Amici stretti“, e ha lo scopo specifico di proteggere le persone dal bullismo e dalle molestie. Gli account che non fanno parte del gruppo “Amici stretti” di una persona possono comunque interagire con lei, ma la loro attività non verrà visualizzata nel feed. In alternativa, gli adolescenti possono limitare le interazioni con i follower recenti, ossia gli account che hanno iniziato a seguirli nell’ultima settimana o quelli che non seguono.

Inoltre, Instagram sta aggiungendo una nuova funzionalità alla sua funzione “Restrict“, che consente di limitare le interazioni con account specifici senza bloccarli. L’app nasconderà tutti i commenti degli account con restrizioni e questi non potranno taggare o menzionare l’utente.

L’impegno di Meta per la sicurezza degli adolescenti

L’introduzione da parte di Meta del nuovo strumento Limits su Instagram per proteggere gli adolescenti dalle molestie online è considerata una mossa fatta “in buona fede”, dato che l’azienda è sotto pressione in diversi Paesi per questioni relative alla sicurezza dei minori sulle sue piattaforme.

All’inizio del 2022 Meta aveva già applicato nuove restrizioni su Instagram che impediscono agli adulti di inviare messaggi a minori che non li seguono, e ad aprile ha lanciato una funzione per offuscare immagini di nudo nei DM degli adolescenti.

Nonostante queste lodevoli iniziative, Meta continua ad essere oggetto di azioni legali e indagini da parte di enti statunitensi ed europei, che accusano l’azienda di progettare i suoi prodotti in modo da avere un impatto negativo sulla salute mentale dei ragazzi, creando dipendenza.