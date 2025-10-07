Instagram premia i creator con un anello d'oro (Premio Ring)

Instagram ha deciso di premiare i migliori creator con un programma che assomiglia agli Oscar, ma senza la cerimonia, il glamour e soprattutto senza i soldi. Lunedì l’azienda ha annunciato il lancio del Ring Award. 25 creator riceveranno la prossima settimana un anello d’oro fisico, un badge digitale sul profilo e la possibilità di personalizzare il pulsante Mi piace. Tutto molto bello, peccato che non sia previsto un compenso economico.

Instagram lancia il premio Ring per creator: anello d’oro ma niente denaro

Il programma vanta una giuria impressionante: Adam Mosseri capo di Instagram, il regista Spike Lee, lo stilista Marc Jacobs, lo YouTuber Marques Brownlee, l’attrice Yara Shahidi, la truccatrice Pat McGrath e altri nomi di peso. L’anello fisico è disegnato dalla stilista inglese Grace Wales Bonner, un oggetto che potrebbe diventare un simbolo di status tra i creator. Ma resta il fatto che questo riconoscimento non paga l’affitto.

Instagram dichiara che il premio è dedicato a celebrare coloro che non hanno paura di correre rischi creativi e di fare le cose a modo loro . Una dichiarazione nobile che suona particolarmente ironica considerando che Meta ha sistematicamente smantellato i suoi programmi di compenso per i creator negli ultimi anni.

Nel 2022, l’azienda ha chiuso i bonus di marketing di affiliazione. Nel 2023 ha eliminato i bonus per i creator di Reel su Instagram e Facebook. All’inizio del 2024 ha terminato un programma che pagava i creator per gli annunci inseriti nei loro profili. Uno schema chiaro: meno denaro per chi produce contenuti, più visibilità simbolica come consolazione.

Questa strategia arriva in un momento particolarmente difficile per i content creator. Un sondaggio di Kajabi rivela che gli accordi con i brand sono calati del 52% nel 2024. La Bank of America ha sottolineato che le partnership retribuite si concentrano sempre più tra i creator di maggior successo, lasciando fuori la maggioranza. In questo contesto, Instagram lancia un premio che celebra la creatività senza compensarla economicamente.

Gli Oscar senza il cachet

L’obiettivo dichiarato è creare qualcosa di simile agli Oscar per i creator di contenuti, ma senza una cerimonia vera e propria. E senza i milioni di dollari che gli Oscar generano per vincitori e nominati tramite contratti pubblicitari e aumenti di visibilità monetizzabile. I vincitori del Ring Award otterranno un anello personalizzato, un badge dorato attorno al profilo e un pulsante Mi piace custom. Tutto qui.

Certo, il riconoscimento potrebbe tradursi indirettamente in opportunità. Brand che notano il badge dorato, collaborazioni che nascono dalla visibilità aumentata. Ma è un gioco d’azzardo dove il premio certo è un anello e la speranza è che questo anello apra porte per ottenere compensi reali. Una strategia che scarica il rischio economico completamente sui creator mentre Meta raccoglie i benefici di contenuti di qualità senza dover pagare direttamente per produrli.

Quando il riconoscimento sostituisce il compenso

I vincitori saranno annunciati il 16 ottobre. Riceveranno gloria, visibilità e un oggetto di design. Tutto ciò che non riceveranno è denaro contante, nonostante il loro lavoro generi valore economico diretto per Instagram attraverso engagement, tempo di permanenza sulla piattaforma e contenuti che attirano pubblicità.

Meta ha costruito un impero miliardario sulle spalle dei creator che riempiono le sue piattaforme di contenuti. Adesso celebra i migliori con un anello invece di un assegno, trasformando il compenso economico in riconoscimento simbolico.