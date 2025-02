Instagram Reels: algoritmo consiglia video violenti

Ieri l’algoritmo dei suggerimenti di Instagram è impazzito all’improvviso. Molti utenti hanno segnalato la comparsa di numerosi Reels violenti e sessualmente espliciti. Meta ha confermato che si è trattato di un errore, quindi non è la conseguenza dell’eliminazione del fact-checking.

Bug dell’algoritmo dei suggerimenti

Instagram mostra i Reels degli account seguiti e degli account suggeriti. L’algoritmo consiglia i video in base a diversi fattori, tra cui l’interazione dell’utente con quelli precedenti. Ciò significa che dovrebbero essere mostrati solo Reel sugli stessi argomenti.

Ieri sera, l’algoritmo di Instagram è impazzito. Molti utenti hanno iniziato a vedere video di sparatorie, omicidi, suicidi, accoltellamenti, stupri e sessualmente espliciti. Questi video violenti e pornografici sono stati mostrati nonostante il blocco dei contenuti sensibili nelle impostazioni e anche dopo la scelta “non sono interessato“.

In base alle norme della piattaforma, Meta dovrebbe rimuovere i contenuti violenti o espliciti. Invece sono stati mostrati anche agli utenti che non hanno mai interagito con simili contenuti.

Un portavoce dell’azienda di Menlo Park ha dichiarato:

Abbiamo corretto un errore che causava la visualizzazione di contenuti nel feed Instagram Reels di alcuni utenti che non avrebbero dovuto essere consigliati.

Non sono stati però forniti ulteriori dettagli sul “problema tecnico”. Instagram è uno dei servizi più popolari tra i più giovani. In diverse occasioni, Meta è stata accusata di danneggiare la salute mentale dei minorenni. Quanto accaduto nelle ultime ore è piuttosto grave.

Secondo The Information, Instagram potrebbe rilasciare un’app dedicata per i Reels per sfidare direttamente TikTok, il cui futuro negli Stati Uniti è ancora incerto.