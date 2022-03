Instagram, sottotitoli automatici sui video

Instagram ha annunciato una novità sul proprio servizio che sarà la benvenuta soprattutto da parte di ipoudenti che non hanno finora avuto accesso ad un grande quantitativo di video disponibili sulla piattaforma. La novità sta infatti nella possibilità di attivare sottotitoli automatici sui contenuti che hanno una componente sonora da ascoltare.

Sono 17 le lingue supportate (ed altre ne arriveranno). L’Italiano è compreso in questo elenco, insieme a Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Arabo, Vietnamita, Tedesco, Turco, Russo, Thai, Giapponese e altre minori. Gran parte della popolazione mondiale, insomma, è già coperta. Il tutto non senza problemi: i primi esperimenti hanno rivelato ancora qualche problema, ma Instagram confida che la qualità del servizio offerto dall’Intelligenza Artificiale possa rapidamente migliorare con l’accumularsi di nuovo materiale sottoposto ad analisi dagli algoritmi.

We’re excited to share auto-generated captions for IG Feed videos.

Adding captions makes Instagram more accessible for those in the deaf/hard-of-hearing communities🧏🦻. You will have the option to turn captions on (or off).

Available in 17 languages (with more to come). pic.twitter.com/DiaFa95o7U

— Instagram (@instagram) March 1, 2022