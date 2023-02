Installazione WordPress facile e gratuita: quale hosting scegliere?

Nel contesto dei siti Web, l’adozione di WordPress come CMS è quasi una costante.

Se fino a poco tempo fa l’installazione di questa piattaforma non era semplicissima, con un file PHP da compilare e una procedura da gestire in prima persona, oggi sono disponibili alternative semplificate.

In questo senso, alcuni hosting offrono un’installazione WordPress facile, attraverso sistemi di installer che richiedono giusto un paio di clic. Di fatto, per chi ha poca dimestichezza con questa piattaforma, si tratta di una soluzione ideale e immediata per avere subito a disposizione il famoso CMS.

Siteground, in questo senso, offre un sistema facile da gestire e non solo. Il provider in questione infatti, oltre alla qualità che ha reso celebre tale azienda a livello mondiale, va ben oltre l’installazione di WordPress, offrendo anche tanti altri vantaggi ai suoi clienti.

Installazione WordPress facile e senza costi aggiuntivi? Ecco il provider ideale per questo tipo di operazione

I piani Siteground, a prescindere dal tipo di sottoscrizione, includono vantaggi come:

trasferimento dati illimitato ;

; dominio gratuito ;

; plugin WP migrator integrato;

integrato; SSL gratuito ;

; CDN gratuita ;

; Email gratuite ;

; sistema di sicurezza potenziato tramite WAF ;

tramite ; database illimitati.

A conti fatti dunque, oltre all’installazione WordPress facilitata, questo provider va a offrire gratuitamente una serie di funzioni che altrove hanno un costo (spesso anche non indifferente).

Il piano GrowBig, il più apprezzato dall’utenza, permette anche di effettuare copie backup del sito con modalità on-demand. Il PHP più veloce del 30% e il sistema staging, ideale per lavorar in un ambiente sicuro su un sito WordPress, rende questa offerta ancora più apprezzabile.

Quanto costa questa sottoscrizione?

Grazie all’attuale promozione sui piani Siteground, è possibile usufruire dello sconto del 76% sul piano GrowBig. Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua qualità spendendo solo 5,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.