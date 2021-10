Intego Mac Internet Security X9: solo 24,99 euro

Molte software house sviluppano soluzioni compatibili con tutti i sistemi operativi. Intego offre invece un software specifico per macOS, denominato Mac Internet Security X9. Gli utenti possono approfittare della promozione attuale per sottoscrivere l'abbonamento per un anno e un Mac al costo di 24,99 euro. Eventualmente è possibile aggiungere la VPN a 19,99 euro (offerta limitata).

Mac Internet Security X9: sconto del 50%

Intego Mac Internet Security X9 è una suite che comprende due software: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. Come si può intuire dal nome, VirusBarrier X9 rappresenta la barriera contro i malware. Può rilevare ogni tipo di minaccia in tempo reale e consente la scansione automatica o manuale. Può bloccare anche i malware per Windows, in modo da evitare la loro diffusione attraverso file condivisi. Il software individua inoltre gli allegati infetti ricevuti via email su iOS, quando iPhone e iPad sono collegati al Mac.

NetBarrier X9 è invece un firewall bidirezionale che blocca i tentativi di intrusione e avvisa se un'applicazione apre una connessione verso l'esterno. Il software effettua automaticamente il cambio di profilo (casa, pubblico, lavoro) e quindi offre la protezione più adeguata.

Mac Internet Security X9 supporta macOS Monterey. L'abbonamento per un anno e un Mac è disponibile a 24,99 euro, invece di 49,99 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal.