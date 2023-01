Integrare il cloud storage in una piccola impresa: 3 motivi

Sono sempre più le aziende in Italia che si affidano ai servizi offerti da una piattaforma di cloud storage, traendone più di un vantaggio. La “nuvola” online offre infatti la possibilità di archiviare i dati di un’attività su server remoti, gestirli, e sottoporli a backup da remoto. In più, tutto ciò che viene archiviato nel cloud è accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento – purché vi siano le adeguate autorizzazioni.

Non si tratta tuttavia di un’esclusiva delle aziende più grandi, tutt’altro: sempre più piccole imprese si stanno avvicinando a questo mondo. La maggior parte inizia con Dropbox, ma esistono opzioni alternative altrettanto valide e più convenienti, come pCloud. Se sei il titolare di uno small business, ecco 3 motivi per avvicinarti al mondo del cloud storage.

1. Backup e ripristino più efficiente

L’archiviazione cloud è il modo migliore per effettuare un backup manuale di tutto ciò che riguarda un’azienda. Un salvataggio effettuato in locale, infatti, non fornisce le medesime garanzie: il cloud non vuole sostituire l’archiviazione fisica, ma avere una copia online è utilissimo per prevenire qualsiasi emergenza o situazioni indesiderate.

2. Manutenzione più semplice, costi ridotti

Con il cloud storage (e computing) le aziende possono beneficiare di costi e carichi di lavoro del proprio reparto IT molto più ridotti. Tutte quelle piccole imprese che non possono permettersi un reparto competente possono quindi contare su un servizio di cloud storage completamente gestito da un fornitore di servizi esterno, che è anche responsabile della gestione hardware, software e dei relativi aggiornamenti di sicurezza.

3. Migliore collaborazione tra colleghi, produttività

Non importa dove si trovino i dipendenti di un’azienda, perché grazie al cloud storage possono lavorare da qualsiasi luogo. Basta che abbiano una connessione Internet stabile. Con il cloud storage, infatti, i dipendenti possono collaborare da remoto a progetti condivisi, seguire le istruzioni dei supervisori e ricevere importanti aggiornamenti in tempo reale: questo livello di flessibilità offerto dal cloud contribuisce significativamente all’aumento di produttività.

La migliore alternativa a Dropbox? pCloud Business

Perché utilizzare pCloud Business? Se sei il titolare di un’impresa e vuoi garantire la sicurezza dei tuoi dati sensibili, questa è la soluzione adatta a te. Le funzionalità all’avanguardia della piattaforma sono studiate per incontrare le esigenze di chiunque: addio a e-mail confidenziali, benvenuta piattaforma di archiviazione cloud sicura e protetta in cui archiviare, sincronizzare e collaborare con il tuo team in modo semplice ed efficace.

Nello specifico, pCloud Business permette di organizzare i collaboratori in diversi team, impostando permessi di gruppo o livelli di accesso individuali. Non mancano le cartelle condivise, perfette per ottimizzare e raggiungere i vari obiettivi lavorativi collaborando con i colleghi. Anche le applicazioni di messaggistica non saranno più necessarie: la piattaforma permette infatti di lasciare commenti sotto ai singoli file, così da semplificare la comunicazione tra membri del team. Infine, il titolare potrà monitorare tutte le attività consultando appositi registri dettagliati.

Il prezzo è il vantaggio principale. pCloud Business offre una prova gratuita di 30 giorni, disponibile a questo link, per testare tutte le funzionalità del servizio. Scaduto il mese gratis, sono due i piani di abbonamento disponibili: il più economico è “Business”, a partire da 7,99 euro al mese, che include 1 TB di spazio per utente, pCloud Encryption e funzioni controllo accessi/condivisione sicura dei file; il secondo è “Business Pro”, che a partire da 15,98 euro mensili aggiunge spazio di archiviazione illimitato e assistenza prioritaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.