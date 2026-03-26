 Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth, addio alla scheda AX200
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Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth, addio alla scheda AX200

Intel rilascia i driver Wi-Fi e Bluetooth 24.30.1 con miglioramenti di stabilità e sicurezza, , ma la scheda AX200 perde il supporto definitivamente.
Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth, addio alla scheda AX200
Tecnologia PC Hardware
Intel rilascia i driver Wi-Fi e Bluetooth 24.30.1 con miglioramenti di stabilità e sicurezza, , ma la scheda AX200 perde il supporto definitivamente.

Chi ha una scheda di rete Intel può aggiornare i driver Wi-Fi e Bluetooth alla versione 24.30.1. Niente di sorprendente nel pacchetto, stabilità, connettività, correzioni di sicurezza, tranne un dettaglio: Intel ha rimosso il supporto per la scheda Wi-Fi 6 AX200. Chi ce l’ha non riceverà l’aggiornamento.

Nuovi driver Intel Wi-Fi e Bluetooth 24.30.1: le migliorie

Il driver Wi-Fi 24.30.1 porta miglioramenti di stabilità e prestazioni di connettività, ma Intel non entra nei dettagli. Ci sono aggiornamenti normativi per alcuni paesi (Oman, Brasile e Pakistan), correzioni funzionali e di sicurezza e altri problemi minori risolti. Il changelog non è proprio entusiasmante, ma per i driver di rete la stabilità conta più delle novità.

Sul driver Bluetooth 24.30.1 le informazioni sono ancora più scarne: solo miglioramenti funzionali. Fine.

L’AX200 perde il supporto

Il cambiamento più significativo è la rimozione del supporto per l’Intel Wi-Fi 6 AX200, una scheda di rete che ormai è fuori produzione. Chi ha un AX200 installato dovrà continuare a usare una versione precedente del driver, che la supporta ancora. L’alternativa è cambiare hardware, sostituire la AX200 con una scheda più recente, ad esempio compatibile con Wi-Fi 7, che continua a ricevere aggiornamenti. Anche perché le schede Wi-Fi 7 sono ormai facilmente reperibili.

Schede supportate e download

I driver supportano Windows 10 e 11 a 64 bit e sono compatibili con le schede Intel dalla serie Wi-Fi 7 BE213 fino alla Wireless-AC 9260. Il download è disponibile sul sito ufficiale Intel, driver Wi-Fi e driver Bluetooth come pacchetti separati.

Fonte: Intel

Pubblicato il 26 mar 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
26 mar 2026
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