Intel annuncia il nuovo CEO Lip-Bu Tan

Intel ha da poco annunciato il nuovo amministratore delegato Lip-Bu Tan, che va ad assumere ufficialmente la guida dell’azienda di Santa Clara grazie alla sua esperienza e alla competenza nel settore dei semiconduttori. Si tratta dell’effettivo successore di Pat Gelsinger, il quale ha abbandonato il ruolo alla fine dello scorso anno, venendo temporaneamente sostituito da Holthaus e Zinsner, i quali manterranno i loro attuali ruoli.

Intel: Lip-Bu Tan è il nuovo AD dell’azienda

L’annuncio del nuovo AD è sicuramente una notizia positiva per Intel, che ha finalmente trovato la sua nuova figura guida. Nella sua prima dichiarazione da amministratore delegato riguardo al futuro dell’azienda, Lip-Bu Tan afferma che sotto la sua guida la casa si focalizzerà sull’ingegneria, per sviluppare i migliori prodotti, ascoltando ancora più attentamente i suoi clienti e ritenendosi responsabile per gli impegni presi in modo da accrescere la fiducia.

In precedenza, Lip-Bu Tan ha lavorato come amministratore delegato di Cadence Design Systems dal 2009 al 2021, dove è stato in grado di raddoppiare i ricavi dell’azienda. Con il suo nuovo ruolo da poco assegnatogli dall’azienda di Santa Clara, sostituisce ad interim sia Hlthaus che Zinsner, oltre ovviamente che Pat Gelsinger.

Di seguito le prime parole da AD Intel di Lip-Bu Tan

Non possiamo dare nulla per scontato e faremo regolarmente delle immersioni approfondite per valutare i nostri progressi. Nelle aree in cui abbiamo slancio, dobbiamo raddoppiare ed estendere il nostro vantaggio. Nelle aree in cui siamo indietro rispetto alla concorrenza, dobbiamo correre rischi calcolati per interrompere e fare un balzo in avanti. E nelle aree in cui i nostri progressi sono stati più lenti del previsto, dobbiamo trovare nuovi modi per accelerare il passo.”

Si spera quindi che l’azienda riesca a intraprendere nuove politiche per riguadagnare terreno sia per quanto riguarda le vendite dei suoi prodotti desktop, ma soprattutto, nel campo dell’intelligenza artificiale, dove risulta ancora dietro la concorrenza. Attualmente, gli ingegneri hanno annunciato di aver ripreso il lavoro di sviluppo per assicurare il supporto a Gaudi 3, il che è sicuramente un’altra buona notizia.