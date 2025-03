Intel torna a sviluppare l'acceleratore IA Gaudi 3 su Linux

Intel è tornata a lavorare nei laboratori Habana Labs per tornare a sviluppare i driver Linux dell’acceleratore IA Gaudi 3, dopo che alcuni ingegneri responsabili dello sviluppo driver hanno lasciato l’azienda lo scorso anno.

Intel torna a sviluppare i driver di Gaudi 3 per Linux

Dopo che il laboratorio Habana Labs di Intel era entrato in un periodo di bassa attività, quasi pausa, pare che adesso gli ingegneri riprenderanno lo sviluppo dei driver Linux per gli acceleratori IA Gaudi 3, dopo un lungo periodo di inattività durato dalla metà dello scorso anno.

Ciò ha naturalmente causato ritardi per quanto riguarda il supporto del driver e la cosa ha anche inciso parecchio, considerato come l’azienda ha poi deciso di rinunciare a commercializzare i processori Falcon Shores, per utilizzarli invece come test interni per lo sviluppo della nuova generazione.

Come ben sappiamo, Habana Labs era stata acquisita da Intel nel 2019 per circa 2 miliardi di dollari, rappresentando all’epoca una promessa per rafforzare la posizione dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale, dominato da altri importanti attori come Nvidia. Tuttavia, negli ultimi anni, il progetto ha attraversato fasi di incertezza. Dopo un’intensa attività di sviluppo tra il 2020 e il 2024, il lavoro sui driver Gaudi si era praticamente fermato, sollevando dubbi sul futuro della linea. Questa pausa aveva coinciso con report che indicavano difficoltà nell’integrazione di Habana Labs all’interno della struttura di Intel e una revisione delle priorità strategiche dell’azienda, che sembrava aver messo in secondo piano gli acceleratori AI standalone rispetto ad altre soluzioni, come le GPU Jaguar Shores, attesi non prima del 2026.

Con un nuovo post lasciato nella pagina di sviluppo del kernel da parte di un ingegnere, Intel annuncia tuttavia la ripresa dei lavori di sviluppo sull’acceleratore IA Gaudi 3: