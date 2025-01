Intel non lancerà sul mercato l'acceleratore IA Falcon Shores

La nuova CEO di Intel, Michelle Johnston Holthaus, che sostituisce l’ex Pat Gelsinger dimesso alla fine dello scorso anno, ha da poco annunciato durante la conferenza relativa al bilancio del quarto trimestre che l’azienda non intende più lanciare sul mercato Falcon Shores, ovvero quello che doveva essere la prossima generazione di acceleratori IA dopo Gaudi. La casa ha invece deciso di utilizzare questi nuovi chip come strumento per i test interni per lo sviluppo di quello che sarà il vero successore, ovvero Jaguar Shores.

Intel utilizzerà Falcon Shores solo come hardware per i test interni

A seguito di questa scelta, Intel ha quindi deciso di designare Falcon Shores come “chip di test interno”, che servirà a lavorare sul prossimo supporto hardware e software per Jaguar Shores, con la speranza di riuscire a preparare un lancio di maggior successo e riscattare veramente la poca popolarità di Gaudi, accrescendo la propria posizione nel settore IA.

Nonostante questa mossa possa rivelarsi sicuramente un po’ deludente, permetterà all’azienda di evolvere maggiormente i suoi prodotti e portarsi ancor di più alla pari con la concorrenza, ormai molto agguerrita.

Finora, Intel ha sempre centrato in pieno il supporto software dei suoi prodotti al lancio per quanto riguarda le piattaforme Linux e l’open source in generale, nonostante non sia mai stato reso noto alcun codice per Falcon Shores per il kernel o componenti correlati. Al tempo stesso, il supporto per Gaudi 3 è arrivato ad ottobre dello scorso anno, ma senza alcuna patch, motivo per cui non è ancora arrivato neanche su Linux 6.14, almeno finora.

È tuttavia probabile che, visto l’insuccesso sul mercato, l’azienda metta ormai Gaudi completamente in secondo piano per dedicare completamente le forze su Jaguar Shores, per il quale si spera ci sia un buon supporto sia hardware che software, per il kernel e lo spazio utente, oltre che per il codice software AI/HPC più importante, di cui gli sviluppatori ricevono solitamente delle versioni anteprima del prodotto.

Ricordiamo che il lancio di Intel Falcon Shores era previsto per la fine di quest’anno. L’azienda deva ancora tuttavia presentare le architetture Clearwater Forest e Diamond Rapids entro quest’anno.