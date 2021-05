Intel annuncia Optane H20 per notebook e desktop

L'azienda californiana ha presentato un nuovo prodotto per lo storage che combina due tecnologie. Intel Optane H20 è un modulo M.2 2280 sul quale sono presenti sia la memoria Optane che la memoria flash NAND. Il dispositivo offre allo stesso tempo prestazioni elevate e grande capacità. Intel consiglia di abbinarlo ai processori di undicesima generazione, ma è possibile sfruttarlo anche con altre piattaforme compatibili.

Intel Optane H20: velocità e capacità

Optane è basata sulla tecnologia 3D XPoint sviluppata da Intel in collaborazione con Micron. Si tratta di una memoria non volatile che può essere utilizzata come cache oppure come un normale SSD. In quest'ultimo caso però la capacità di un modulo M.2 è piuttosto limitata (16/32/64 GB). Per questo motivo Intel ha unito memoria Optane con la tradizionale memoria NAND flash.

Optane H20 viene offerto in due versioni: 32 GB di memoria Optane + 512 GB di memoria NAND QLC 3D oppure 32 GB di memoria Optane + 1 TB di memoria NAND QLC 3D. L'interfaccia è PCI Express 3.0 x4 NVMe. Intel promette velocità massime in lettura e scrittura sequenziali di 3.300 e 2.100 MB/s, mentre la latenza media è 6,75 e 12 microsecondi, rispettivamente.

L'azienda di Santa Clara consiglia di installare Optane H20 in computer o notebook con processori Intel di undicesima generazione, chipset Intel 500, driver RST 1.81 e sistema operativo Windows 10 a 64 bit. Sarà disponibile dal 20 giugno esclusivamente agli OEM, quindi gli utenti finali non possono acquistare il prodotto.