Intel Arc B580 presto disponibile in versione doppia GPU da 48GB?

Le indiscrezioni riguardo nuovi modelli di GPU in arrivo, relativi alla generazione corrente, oltre alle prime informazioni che riguardano la futura generazione, non sembrano fermarsi. Le ultime riguardano infatti un’inedito modello in arrivo di Intel Arc B580 dotato di ben 48GB di memoria e due processori grafici, insieme alla sorella minore da 24GB che dovrebbe essere presentata al Computex che si terrà alla fine di questo mese.

Intel: Arc B580 potrebbe essere presto disponibile in versione da 48GB a doppia GPU

La Intel Arc B580 da 48GB dovrebbe essere prodotta in esclusiva da uno specifico partner, di cui però non si conosce ancora il nome. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova variante verrà addirittura svelata la prossima settimana. Come già specificato poco fa, la variante sarà solo prodotta da un partner di terze parti e non sarà disponibile attraverso una versione di riferimento prodotta direttamente da Intel.

La memoria totale da 48GB sarebbe composta due gruppi da 24GB, che raddoppiati insieme alla GPU fanno pensare che evidentemente questa scheda grafica non è pensata per il gioco, nonostante non mancheranno sicuramente benchmark appositi e qualche utente penserà sicuramente di acquistarla anche per questo scopo.

La nuova Intel Arc B580 da 48GB a doppia GPU sembra ulteriormente confermata dal fatto che, dopo essere stato contattato, il produttore ha risposto di non poterne parlare per via di un accordo di non divulgazione. Voci di questo tipo vengono solitamente smentite rapidamente, ma sembra che la nostra fonte fosse ben informata e affidabile, motivo per cui ci si può presto attendere maggiori dettagli su questo interessante modello.

Come già accennato, la scheda dovrebbe essere presentata al Computex insieme a molte altre novità. Desta sicuramente particolare interesse la scelta dual GPU per questo modello di Intel Arc B580, approccio che non si vedeva da molto tempo. Come per la variante da 24GB, la scheda dovrebbe però essere disponibile un po’ di tempo dopo la presentazione all’evento.