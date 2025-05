Intel Arc Pro B50 e B60: GPU per AI e workstation

Intel ha annunciato al Computex di Taipei nuove GPU per l’inferenza AI e le workstation professionali. Le Arc Pro B50 e B60 saranno disponibili dal mese di giugno presso i rivenditori autorizzati e tramite produttori di terze parti. Entrambe offrono prestazioni superiori alle GPU di NVIDIA. L’azienda californiana ha mostrato alcuni notebook con processori Panther Lake.

Arc Pro B50 e B60: specifiche

La famiglia di GPU Arc basate sull’architettura Xe2 (Battleimage) comprende già quelle integrate nei processori Core Ultra 200V, oltre a quelle per desktop B570 e B580. Intel ha aggiunto ora le Arc Pro B50 e B60 per workstation che possono essere sfruttate per l’inferenza AI e il gaming.

La Arc Pro B50 integra 16 core Xe-HPG, 128 XMX Engine e 16 unità ray-tracing. Sulla scheda video PCIe 5.0 x16 ci sono 16 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit (larghezza di banda di 224 GB/s). Supporta fino a due monitor 8K e codifica/decodifica AV1, HEVC e VP9. Sulla staffa della scheda, che occupa due slot, ci sono quattro uscite mini DisplayPort 2.1. Il consumo massimo è 70 Watt.

La Arc Pro B60 integra 20 core Xe-HPG, 160 XMX Engine e 20 unità ray-tracing. Sulla scheda video PCIe 5.0 x16 ci sono 24 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 192 bit (larghezza di banda di 456 GB/s). Supporta fino a due monitor 8K e codifica/decodifica AV1, HEVC e VP9. Il consumo massimo è compreso tra 120 e 200 Watt.

In base ai test pubblicati da Intel, Arc Pro B50 supera la NVIDIA RTX A1000, mentre Arc Pro B60 supera NVIDIA RTX 2000 e GeForce RTX 5060 Ti. Il prezzo suggerito per Arc Pro B50 è 299 dollari. Non è noto quello della Arc Pro B60.

Intel offre anche una piattaforma (Project Battlematrix) basata su CPU Xeon con un massimo di otto Arc Pro B60 che supporta modelli AI fino a 150 miliardi di parametri. La Arc Pro B50 verrà offerta solo da Intel a partire da luglio, mentre la Arc Pro B60 sarà disponibile da giugno tramite i partner.