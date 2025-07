Intel Arrow Lake Refresh in arrivo nella seconda metà del 2025

Le ultime indiscrezioni tornano a parlare delle CPU Intel Arrow Lake Refresh, recentemente messe in ombra dalle notizie su Nova Lake. Non ci sono ancora alcune conferme in merito, ma diverse fonti suggeriscono miglioramenti che interessano principalmente la NPU e le velocità di clock. L’uscita dei nuovi modelli, che dovrebbe interessare soltanto le varianti K, è attesa per la seconda metà del 2025.

Intel: Arrow Lake Refresh dovrebbe debuttare nella seconda metà di quest’anno

Seguendo la tendenza di tutte le serie Refresh di Intel, i nuovi modelli aggiornati Arrow Lake apporteranno alcuni miglioramenti rispetto quelli iniziali. Una delle maggiori novità è l’introduzione della NPU4, un’unità di elaborazione neurale già presente nei processori Lunar Lake Core Ultra 200V, più avanzata dell’originale presente nei primi modelli.

NPU4 permetterà di raggiungere un massimo di 48 TOPS per il calcolo IA, un grande miglioramento se paragonati ai 13 TOPS della gamma Core Ultra 200S. Per quanto riguarda le prestazioni vere e proprie, tuttavia, le aspettative sono più contenute rispetto a quanto visto con Raptor Lake Refresh che ha potuto registrare un miglioramento del 14% nelle prestazioni single-core.

Come specificato inizialmente, il lancio delle nuove CPU Intel Arrow Lake Refresh è atteso per la seconda metà del 2025, anticipando la nuova generazione Nova Lake prevista per il 2026.

Arrow Lake Refresh ha senso?

Le nuove CPU Arrow Lake Refresh di Intel apporteranno solamente novità marginali, che questa volta sembrano non giustificare un possibile acquisto, anche da parte di chi deve assemblare un nuovo PC. La nuova NPU torna infatti poco utile agli utenti desktop, che acquistano questi processori principalmente per giocare, trattandosi di un’unità principalmente utilizzata dagli sviluppatori che si occupano di IA o da applicazioni come Copilot.

L’aumento di frequenza apporterà probabilmente qualche miglioramento in più, ma non tale da rappresentare qualcosa di rilevante rispetto ai modelli Arrow Lake base, motivo per cui ha sicuramente molto più senso attendere Nova Lake, nel caso l’acquisto sia orientato verso i processori dell’azienda di Santa Clara.