ASUS con Intel per produrre i Mini PC della linea NUC

Nemmeno il tempo di comunicare lo stop alla produzione in proprio dei Mini PC della linea NUC, che Intel svela oggi di aver incaricato ASUS del compito. Il chipmaker di Santa Clara lo ha fatto attraverso le parole di Sam Gao (Vice President and General Manager of Client Platform Solutions), confermando la volontà di fare il possibile perché la transizione risulti il più agevole possibile.

Mini PC: ASUS produrrà i NUC per Intel

Non sono state rese note le tempistiche perché il passaggio di consegne possa arrivare a concretizzarsi con l’effettivo lancio di nuovi modelli. Si sa, invece, che la società taiwanese è stata in grado di allungare così le mani su un contratto di tipo non esclusivo (dunque potrebbero essere annunciati altri partner in futuro) per realizzare dispositivi basati sui processori dalla decima alla tredicesima generazione, la più recente.

Per assolvere al compito appena ricevuto, ASUS creerà una nuova divisione battezzata NUC BU che si occuperà, tra le altre cose, di sviluppare nuovi design.

Quello relativo ai Mini PC è un segmento di mercato che, nel corso degli ultimi anni, si è dimostrato in grado di attrarre un forte interesse, nonostante un fisiologico e generale calo delle vendite conseguente al boom registrato nel periodo della crisi sanitaria. Oggi, l’offerta dei tanti brand in circolazione è tanto vasta e diversificata da proporre alternative da poche decine di euro per i casi d’uso meno impegnativi così come veri e propri top di gamma per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni.

Ricordiamo infine che ASUS ha già esperienza su questo fronte. Negli anni scorsi abbiamo pubblicato qui la recensione dei modelli PN62, PN40 e PB60)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.