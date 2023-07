Intel NUC: niente più Mini PC per il chipmaker

La notizia risale ad alcuni giorni fa, ma vale comunque la pena riprenderla, considerando l’interesse riservato negli ultimi anni a questa categoria di prodotti: Intel ha deciso di interrompere la produzione dei Mini PC appartenenti alla linea NUC. Con tutta probabilità, è risultata decisiva la crisi del mercato che va avanti ormai da diverso tempo.

A riportarla è stato inizialmente il sito ServeTheHome, sulla base di alcune informazioni ottenute dai partner del chipmaker. La società di Santa Clara ha poi confermato l’indiscrezione alla testata, attraverso la dichiarazione attribuita a un portavoce che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Abbiamo deciso di fermare l’investimento diretto nel business Next Unit of Computer (NUC) e di orientare la nostra strategia per consentire ai partner di continuare a lavorare all’innovazione e alla crescita di NUC. La scelta non avrà impatto sul resto dei business Intel per quanto riguarda Client Computing Group (CCG) o Network and Edge Computing (NEX). Inoltre, stiamo lavorando con i nostri parner e clienti per garantire una transizione agevole e l’adempimento di tutti i nostri attuali impegni.