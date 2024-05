Intel svela chip Lunar Lake per PC AI in arrivo nel 2024

Intel ha annunciato una finestra di rilascio per i suoi innovativi processori Lunar Lake, destinati a rivoluzionare l’esperienza dell’intelligenza artificiale sui computer portatili. Questi nuovi chip x86, che arriveranno sul mercato nel terzo trimestre di quest’anno, permetteranno di realizzare PC con la tecnologia Copilot Plus, offrendo prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica.

La sfida ai chip Snapdragon di Qualcomm

L’annuncio di Intel arriva in concomitanza con l’evento Surface and AI di Microsoft, che ha puntato sui chip Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm per i PC Copilot Plus. Tuttavia, Intel sostiene che i suoi processori Lunar Lake sono in grado di fornire prestazioni 1,4 volte più veloci in Stable Diffusion 1.5 rispetto allo Snapdragon X Elite basato su Arm, dimostrando la loro superiorità nel campo dell’elaborazione dell’intelligenza artificiale.

I chip Lunar Lake saranno dotati di una CPU, una GPU Xe2 integrata e un’unità di elaborazione neurale (NPU) all’avanguardia. Secondo Intel, questi processori offrono prestazioni AI tre volte superiori rispetto al loro predecessore Meteor Lake, grazie alla loro NPU in grado di eseguire oltre 40 tera di operazioni al secondo (TOPS). Questo rappresenta un enorme balzo in avanti rispetto alle 10 NPU TOPS offerte dai chip Meteor Lake attualmente presenti in diversi PC AI già disponibili sul mercato.

Intel prevede 40 milioni di chip Lunar Lake nei PC entro fine anno

Intel prevede di portare il suo chip Lunar Lake in oltre 80 nuovi design di laptop realizzati da più di 20 produttori, con l’ambizioso obiettivo di distribuire 40 milioni di processori per PC AI entro la fine di quest’anno. Questa ampia adozione da parte dei produttori di PC portatili dimostra la fiducia riposta nelle capacità e nel potenziale dei processori Lunar Lake, che si preannunciano come un punto di riferimento nel settore dei PC Copilot Plus.

Con il Computex del mese prossimo e la conferenza Hot Chips di agosto all’orizzonte, si preannuncia un periodo ricco di novità e confronti tra i principali attori del settore dei PC AI. Lunar Lake di Intel si troverà a competere con Zen 5 di AMD e Oryon di Qualcomm, in una sfida che promette di portare l’esperienza dell’intelligenza artificiale sui computer portatili a livelli mai raggiunti prima. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa tecnologia rivoluzionaria e scoprire come i processori Lunar Lake di Intel si posizioneranno in questo panorama in rapida evoluzione.