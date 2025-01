Intel Compute Runtime aumenta le prestazioni delle GPU Battlemage

Le nuove schede Intel Battlemage, come la nuova Arc B580 rilasciata alla fine dello scorso anno, iniziano a beneficiare della recente versione di Intel Compute Runtime, resa disponibile nel corso della scorsa settimana. Inizialmente, anche se le prestazioni di elaborazione delle schede erano già piuttosto buone, era emersa qualche anomalia, che adesso viene sistemata grazie a importanti miglioramenti prestazionali per Xe2 con il nuovo stack.

Intel Battlemage beneficia della nuova versione di Compute Runtime

Con la versione più recente di Intel Compute Runtime, le GPU Battlemage hanno potuto beneficiare di un aumento prestazionale importante con alcuni carichi di lavoro OpenCL, oltre a correzioni che riguardano alcune attività dove le prestazioni non corrispondevano alle aspettative di lancio.

Come emerge dai test eseguiti da parte di Phoronix, in vista del lancio della più economica B770, la scheda video ha subito mostrato un miglior comportamento rispetto al lancio dove già il prodotto si è rivelato essere davvero interessante, dando una buona impressione. I test sono stati eseguiti sul software più recente, con l’ultima versione del kernel Linux attualmente disponibile.

L’ultima versione di Intel Compute Runtime contiene alcune ottimizzazioni mirate per Xe2, che però non sono state rese note in dettaglio dall’azienda poiché non è stato pubblicato alcun changelog o annuncio di rilascio con annesse novità. Nonostante ciò, test eseguiti sono stati piuttosto soddisfacenti, mostrando dei progressi davvero buoni.

Il sistema usato nei test fa uso del kernel Linux Git 6.13 e Ubuntu 24.10, insieme al recente processore top di gamma Intel Core Ultra 9 285K. Nei risultati, è possibile da subito notare diversi benefici per quanto riguarda i test SHOC per il computing scalabile, dove in precedenza la scheda era persino dietro la vecchia A750, mentre con la nuova versione riesce a superarne le prestazioni con un piccolo margine. Anche negli altri test, la scheda ha mostrato dei miglioramenti tangibili che migliorano nel complesso il comportamento della nuova GPU.