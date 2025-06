Intel Core 9 270H mantiene ancora in vita Raptor Lake Refresh

Intel CPU Core 9 270H, un nuovo modello lanciato da diversi mesi, è un recente processore ancora basato su Raptor Lake Refresh, architettura che ha ricevuto aggiornamenti aggiuntivi che permettono di migliorare ulteriormente le prestazioni in single core, tanto da superare Core i5 14500HX pure con maggiore efficienza energetica.

Intel: Raptor Lake Refresh migliora il single thread del 14% con Core 9 270H

Il nuovo Intel Core 9 270H è una CPU, destinata ai portatili, dotata al suo interno di 14 core e 20 thread e appartenente alla gamma Core Series 2. Nonostante condivida la stessa architettura e configurazione core di Core i5 14500HX di 14a generazione, lo supera nei test single-thread e in efficienza, grazie a nuove ottimizzazioni. L’azienda continua a utilizzare il vecchio processo produttivo Intel 7, un nodo a 10nm stesso utilizzato per la 14a generazione.

A consentire maggiori prestazioni c’è la frequenza turbo massima, che ora raggiunge ben 5,8 GHz, per un totale di 900 MHz in più rispetto a Core i5 14500HX. Il TDP di base rimane di soli 45W, contro i 55W del predecessore, con sostanzioso risparmio di 10W. La cache L3 del nuovo processore è sempre di 24 MB, invariata rispetto al predecessore, mentre quella L2 è ridotta a 11,5 MB, rispetto i 20 MB del 14500HX.

Nelle prove PassMark, Intel Core 9 270H ha ottenuto un punteggio di 4125 punti nei test single-threaded, che appunto corrisponde al 14% in più rispetto ai 3619 punti di Core i5 14500HX. Nei test multi-threaded, le prestazioni rimangono però simili, anche se il 270H riesce a ottenerli con un consumo energetico inferiore.

Rispetto alla 14a generazione, Intel ha scelto di non puntare su configurazioni a 24 core per i nuovi Core Series 2, limitandosi a un massimo di 14 core, una scelta palesemente mirata a garantire una maggior efficienza e un’autonomia superiore nei portatili. Inoltre, la cache L2 non ha penalizzato per nulla le prestazioni, segno che l’azienda potrebbe aver implementato migliorie all’architettura.