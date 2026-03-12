Intel Core Ultra 200S Plus: nuovi processori per il gaming

Intel ha annunciato due nuovi processori desktop che offrono prestazioni elevate per gaming e creazione di contenuti. Appartengono alla serie Core Ultra 200S Plus e sono basati sull’architettura Arrow Lake Refresh. Entrambi saranno in vendita entro fine mese. I prezzi sono molto interessanti, soprattutto per gli utenti che vogliono aggiornare il computer.

Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus

I processori Core Ultra 200S per desktop sono stati piuttosto “sfortunati”. Intel ha rilasciato diversi aggiornamenti per migliorare le prestazioni gaming, l’ultimo dei quali a fine aprile 2025. I nuovi Core Ultra 270K Plus e Core Ultra 250K Plus sono definiti i processori desktop per gaming più veloci dell’azienda californiana. Finalmente sono arrivati gli eredi dei Core i9-14900K e Core i7-14700K.

Il suffisso “Plus” indica le ottimizzazioni dell’architettura Arrow Lake e quindi l’incremento di prestazioni. Intel afferma che i nuovi processori sono fino al 15% più veloci dei Core Ultra 9 285K e Core Ultra 7 265K. Offrono inoltre prestazioni multithread fino al 103% superiori a quelle degli AMD Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X.

Il Core Ultra 270K Plus integra una CPU a 24 core (8 performance core e 16 efficiency core) con frequenza massima di 5,5 GHz. Il Core Ultra 250K Plus integra invece una CPU a 18 core (6 performance core e 12 efficiency core) con frequenza massima di 5,3 GHz. Ci sarà anche la variante Core Ultra 250KF Plus (senza GPU).

I processori supportano memorie DDR5 fino a 7.200 MT/s (8.000 MT/s con overclock). Come detto sono un’ottima opzione per gli utenti che vogliono aggiornare il computer. Possono essere installati sulle attuali schede madri con chipset Intel 800 e socket LGA 1851 dopo aver aggiornato il BIOS. Intel ha inoltre aggiunto il supporto per memorie 4R CUDIMM (fino a 128 GB).

È stato infine annunciato il Binary Optimization Tool. Si tratta di una tecnologia di ottimizzazione che incrementa le IPC (istruzioni per ciclo di clock) e quindi le prestazioni con alcuni giochi. I due processori saranno in vendita dal 26 marzo. I prezzi consigliati sono 299 dollari (Core Ultra 270K Plus) e 199 dollari (Core Ultra 250K Plus).