Intel migliora la compatibilità con OpenGL-Over-Vulkan Zink

Il driver open source di Intel per Vulkan, si è recentemente aggiornato per migliorare la compatibilità con i driver OpenGL-Over-Vulkan Zink. Si tratta di driver che si occupano di tradurre le API OpenGL in Vulkan.

Intel: miglior compatibilità con OpenGL-Over-Vulkan Zink

Un ingegnere Intel, nella giornata di lunedì, ha apportato una serie di correzioni e miglioramenti per quanto riguarda il supporto Vulkan nel driver ANV. Come spiegato dallo sviluppatore stesso in un commento, è adesso stato unificato il supporto MSAA e sono state rese disponibili delle patch per migliorare e risolvere alcune lacune di Zink.

Al tempo stesso, un’altra modifica realizzata da un altro sviluppatore, mira a risolvere altri problemi disabilitando la funzionalità 2D_VIEW_COMPATIBLE+sparse. In questo modo, si migliora anche l’implementazione dell’API OpenGL realizzata sulla base dell’API Vulkan.

Il codice Intel è quindi ora stato completamente unito e segna un passo avanti per quanto riguarda l’ottimizzazione delle prestazioni con queste librerie, le quali tornano sicuramente utili per quei pochi titoli disponibili su Linux, oltre che per i giochi emulati tramite Wine o Proton di Valve.

Al momento, Intel continua ad affidarsi al proprio driver Iris Gallium3D per il supporto OpenGL sul nuovo hardware. Arriverà tuttavia il momento in cui gli sviluppatori inizieranno a concentrarsi sul supporto Vulkan, passando definitivamente a Zink per il supporto OpenGL legacy.

Nel frattempo, rimanendo in tema driver, un altro aggiornamento arriva da parte di AMD, che migliorerà ulteriormente la modalità P-State, ovvero quella deputata al controllo della frequenza e in generale delle prestazioni della CPU, sul futuro kernel Linux 6.11, i cui lavori di sviluppo inizieranno a breve. La maggior parte dei collaboratori è infatti attualmente impegnata nell’imminente uscita della versione 6.10, attesa per metà luglio.

L’aggiornamento segue un’analoga modifica fatta da Intel per i suoi processori per quanto riguarda la medesima modalità, che in quel caso è stata aggiornata per migliorare l’ottimizzazione l’utilizzo delle future architetture ibride Arrow Lake e Lunar Lake.