Il kernel Linux 6.10 sarà rilasciato ufficialmente entro metà luglio

Il kernel Linux 6.10 è la prossima versione che si appresta a uscire a breve, succedendo all’attuale 6.9, con diverse novità in arrivo per quanto riguarda supporto hardware, nuove funzionalità, come il nuovo schermo blu per gli eventi di kernel panic e funzionalità “retrocesse”, come la possibilità di forzare il numero dei core della CPU nel kernel, che dava la possibilità a molti sviluppatori di ottimizzare quest’ultimo riducendone le dimensioni, ma che richiedeva un attento utilizzo onde evitare possibili e gravi problematiche di stabilità.

Attualmente, l’ultima versione anteprima è la 6.10 Release Candidate 5, la quale dovrebbe proprio anticipare la versione finale che sarà disponibile entro la metà di luglio.

Kernel Linux 6.10 vicino al rilascio in versione stabile

Linus Torvalds ha da poco etichettato il kernel Linux 6.10 RC 5 come la più recente versione di anteprima settimanale che precederà la versione stabile entro la metà di luglio. L’ultima versione in questione apporta i più recenti correttivi per quanto riguarda i bug e altri cambiamenti, come nello specifico bcachefs e una correzione di buffer overflow per JFS non correttamente gestito, insieme ad altri bugfix.

“Finora, il ciclo di rilascio della versione 6.10 è stato abbastanza calmo, e RC5 continua questa tendenza. Speriamo che le cose rimangano così. Per una volta, i cambiamenti non interessano principalmente i driver, anche se sono ancora circa un terzo. Ma anche quel terzo è in una certa misura dovuto solo a un paio di modifiche più ampie ai driver (hv_balloon, driver di rete broadcom bnxt e un driver qualcomm phy), ma niente di molto grande. Il resto riguarda soltanto un po’ di tutto. Ci sono le correzioni necessarie per bcachefs, ma anche alcuni autotest di rete, alcune correzioni per la documentazione, alcune correzioni per i VM casuali, core networking e per quanto riguarda l’architettura.

Sottolinea Torvalds, che fa emergere un certo ottimismo riguardo il buon andamento dei lavori, da cui ci si potrà aspettare tranquillamente che i collaboratori riescano a rispettare la data di metà luglio per il rilascio in versione stabile del kernel Linux 6.10.