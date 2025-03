Intel N150 e Windows 11 Pro per questo Mini PC: l'offerta (coupon)

NiPoGi E1 in forte sconto è il miglior affare di oggi della categoria Mini PC su Amazon. Può vantare specifiche tecniche di alto profilo, così da garantire prestazioni sempre all’altezza delle aspettative. Puoi approfittare dell’offerta in corso semplicemente attivando il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce. La confezione include un cavo HDMI, il supporto VESA per agganciarlo dietro allo schermo, l’alimentatore e il manuale utente.

Amazon taglia il prezzo del Mini PC: NiPoGi E1 con Intel N150

Nonostante le dimensioni compatte del case, al suo interno racchiude un comparto hardware in grado di supportare al meglio anche la produttività. Integra infatti il processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4 e unnità SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione. Ci sono poi i moduli per la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due porte USB 3.2 Type-A, altre due USB 2.0 Type-A, il jack audio e le uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 compatibili con la risoluzione 4K. Per tutti gli altri dettagli, apri la descrizione completa.

Attiva il coupon per sbloccare il forte sconto e acquistare il Mini PC al prezzo di soli 189 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche. NiPoGi E1 diventerà il tuo alleato quotidiano sulla scrivania.

Per quanto riguarda la spedizione, puoi stare tranquillo: se ne occuperà Amazon attraverso la rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. C’è anche la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.