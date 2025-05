Intel Panther Lake: ecco le specifiche svelate al Computex

Intel ha appena presentato le nuove CPU Panther Lake al Computex, mostrando diverse demo su varie piattaforme in vista del lancio ufficiale previsto per il 2026. Come ormai sappiamo da tempo e come anche è stato riferito direttamente dall’azienda, la nuova generazione Core Ultra 300 per i portatili e, in generale, le piattaforme mobili, rappresenterà il principale prodotto realizzato con il nuovo nodo a 2nm 18A. Le nuove CPU offriranno significativi miglioramenti rispetto a Lunar Lake e Arrow Lake, combinando l’efficienza energetica dei primi con le alte prestazioni dei secondi.

Intel Panther Lake: le specifiche mostrate da poco al Computex 2025

Oltre a introdurre nuove tecnologie per i core CPU, Intel Panther Lake integra GPU e NPU più veloci grazie all’architettura Xe3 “Celestial”. Gli utenti potranno beneficiare di una maggiore scalabilità, con prodotti destinati al mercato consumer, videoludico e commerciale, supportando memorie LP5 e DDR5.

La produzione delle CPU Panther Lake è prevista per la seconda metà del 2025, con un lancio nel mercato in collaborazione con gli OEM a partire dall’inizio del 2026. Durante il Computex, Intel ha mostrato un esemplare composto da cinque tile. La compute tile occupa la maggior parte dello spazio e include i nuovi P-Core Cougar Cove e gli E-Core Darkmont. Sono presenti anche il tile per GPU, SOC, IO e un tile di riempimento più piccolo. La serie Core Ultra 300 comprenderà tre modelli pensati per diverse fasce di prodotti.

Per quanto riguarda le specifiche, la CPU Panther Lake mostrata dispone di 16 core e 16 thread, confermando l’assenza si qualsivoglia Hyper Threading, come già accade nei prodotti attuali. La configurazione esatta dei core (P/E/LPE) non è tuttavia stata rivelata, anche se quanto fatto vedere è probabilmente un modello di fascia alta. La frequenza base è di 2.0 GHz, ma le versioni finali potrebbero raggiungere sicuramente i 5 GHz o oltre, mentre venendo alla cache, la CPU è dotata di 1.6 MB di L1, 24 MB di L2 e 18 MB di L3.

Intel ha inoltre mostrato vari portatili con le nuove CPU, tutti basati su campioni ingegneristici preliminari utilizzati solo per dimostrazione. Rispetto a Lunar Lake, le prestazioni AI di Panther Lake risultano nettamente superiori, come già anticipato dall’ex-CEO Pat Gelsinger, che aveva dichiarato un miglioramento persino doppio.

All’evento ha fatto la comparsa anche una piattaforma RVP (Reference Validation Platform) e un kit di sviluppo, simili a quelli già fatti vedere con Lunar Lake lo scorso anno. Intel prevede di fornire ulteriori dettagli sulla nuova generazione di CPU per portatili durante il prossimo Tech Tour.