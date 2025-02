Intel Panther Lake: il processo 18A mostra già ottime prestazioni

Dopo alcuni anni di costruzione e organizzazione, Intel Foundry pare stia finalmente per entrare in azione con il nuovo e promettente processo 18A, caratterizzato da un avanzatissimo nodo a 2nm per competere con TSMC. Si tratta di un’occasione per uscire da mesi di pantano, dove la divisione non ha ottenuto grandi risultati, rappresentando uno dei motivi della dipartita di Pat Gelsinger.

Intel Panther Lake: i primi modelli sono già funzionanti con il processo produttivo 18A

I nuovi processori Intel Panther Lake possono essere una buona opportunità di ripartenza concreta per l’azienda, dopo che il nuovo nodo produttivo 18A non aveva dato inizialmente i risultati sperati in termini di resa, il che ha richiesto sicuramente un piccolo periodo di messa a punto. Ciò ha tuttavia causato la perdita di ordini importanti che avrebbero garantito una grossa fetta di utili all’azienda.

Una nuova indiscrezione, tuttavia, riferisce che il nodo ha ora mostrato prestazioni ben migliori e abbastanza ottime con i nuovi Panther Lake. I primi SoC, comprendenti i controller di memoria, insieme alla parte per la gestione delle interfacce I/O e l’interconnessione integrata, sono finalmente funzionanti. Il primo campione testato, che riporta sicuramente lo stepping iniziale A0, mostra già ottime prestazioni e ciò rappresenta un traguardo veramente importante, rappresentando un importante fattore dietro la rinascita della casa.

Intel 18A viene per la prima volta utilizzato per la produzione in massa dei Panther Lake, il cui lancio è previsto per la fine di questo anno. Ricordiamo che, secondo quanto emerso in precedenza, la gamma sarà composta da modelli che possono arrivare a un massimo di 16 core, con una configurazione composta da 4 P-Core, 8 E-Core e 4 LP-Core, un nuovo tipo di nucleo a bassissimo consumo per le operazioni leggere. Sarà anche inclusa una iGPU, che può arrivare fino a un massimo di 12 core Xe 3, insieme a una potente NPU e numerose linee PCI-E i cui dettagli, anche delle CPU Wildcat Lake, possono essere consultati nel nostro articolo.