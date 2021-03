Intel Rocket Lake-S: ecco le nuove CPU desktop

Dopo una breve anticipazione al CES 2021 di Las Vegas, Intel ha svelato ufficialmente i nuovi processori per desktop di undicesima generazione. Come è noto, l’architettura Rocket Lake-S è ancora a 14 nanometri. Per le prime CPU desktop a 10 nanometri (già disponibili per notebook) si dovrà attendere il lancio di Alder Lake.

Intel Rocket Lake-S: modelli e prezzi

I processori Tiger Lake-S sono suddivisi in tre serie: Core i9, i7 e i5. Le prime due comprendono modelli con 8 core/16 thread, mentre la terza solo modelli con 6 core/12 thread. Altre differenze sono la dimensione della Smart Cache, le frequenze di clock e quindi il TDP. Come sempre la lettera K indica il moltiplicatore sbloccato, la lettera F l’assenza della GPU integrata (UHD Graphics 750 o 730 con architettura Intel Xe) e la lettera T un TDP inferiore.

Ogni CPU integra otto core Cypress Cove, variante a 14 nanometri dei core Sunny Cove a 10 nanometri. Tutti i modelli supportano memorie DDR4-3200 e fino a 20 linee PCI Express 4.0. Rispetto alla precedente generazione, Intel promette un incremento fino al 19% del numero di istruzioni eseguite per ciclo di clock (IPC) e fino al 50% delle prestazioni grafiche.

Il socket è ancora LGA 1200, quindi i nuovi processori possono essere installati su schede madri con chipset Intel Intel Z490, Q470 e H470 (dopo un aggiornamento del BIOS), ma per le massime prestazioni occorrono schede madri con chipset Intel Z590, B560 e H510.

Intel ha inoltre annunciato nuovi processori Intel Core i3 e Pentium Gold di decima generazione (Comet Lake-S).