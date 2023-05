Intelligenza artificiale e video: il futuro della creatività

L’intelligenza artificiale oltre ad automatizzare e velocizzare le funzioni del web, sta mettendo le basi per creare future modalità di intrattenimento e comunicazione. L’IA non solo risponde ai prompt e crea testi e immagini, ma è in grado di generare videoclip automatici. Video che tramite la creatività dell’uomo e le capacità dell’IA può creare un nuovo modello di divulgazione. Questo perché l’intelligenza artificiale è in grado di generare video animati, seguendo qualsiasi richiesta da parte dell’utente.

I video creati possono diventare un modo nuovo per fare notizia. Nel web sono presenti dei contenuti interessanti, su TikTok sono stati divulgati dei video utilizzando l’IA e generando contenuti dove si dà volto e una voce a persone protagoniste di cronaca nera. Questo permette di vedere con occhi diversi una notizia o un evento, che in altro modo, non esisterebbe se non tramite la lettura di un articolo.

Video creati dall’IA che danno voce alle persone defunte per tragici motivi, permettendo di spiegare l’accaduto e gli eventi. Una testimonianza, che pur se generate con l’IA, rimane d’impatto sensibilizzando il pubblico. L’intelligenza artificiale potrebbe quindi aprire le porte a un nuovo modo di dare notizie e informazioni, ma anche di fornire conoscenza e sensibilizzazioni su argomenti delicati. Sempre se i contenuti generati dall’IA vengono utilizzati con le giuste intenzioni e con vere informazioni.

Ma non solo, la curiosità spesso spinge oltre i limiti, e l’intelligenza artificiale potrebbe venire in soccorso, creando anche dei contenuti inediti. Oltre i video l’IA può generare delle immagini, rispondendo anche a delle richieste più particolari e curiose. Dal web arrivano le foto dei volti invecchiati dei personaggi famosi defunti. MidJourney è in grado di creare immagini di queste celebrità come se fossero ancora vive, in modo veloce e automatico attraverso una semplice richiesta.

I vantaggi e gli svantaggi dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale

Come tutto ciò che gira intorno all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, anche la generazione di video e immagini destano preoccupazione. Questo perché l’intelligenza artificiale è in grado di lavorare su contenuti presenti sul web e questo potrebbe mettere a rischio la privacy.

Prima di capire come generare video con l’intelligenza artificiale bisogna capire i vantaggi e svantaggi della creazione dei contenuti video. Generare video con l’intelligenza artificiale può far risparmiare tempo e denaro, questo perché permette di automatizzare la produzione video. Può aumentare la quantità e la qualità dei contenuti, infatti può creare versioni alternative e adattarsi a diversi canali e formati. L’IA può stimolare la creatività dando spunti originali.

Purtroppo ci sono anche dei limiti, il primo tra tutti, almeno per ora, è la qualità dell’IA. Alcuni video generati con l’intelligenza artificiale possono risultare innaturali e imprecisi. Purtroppo, non per colpa dell’intelligenza artificiale, ma del suo utilizzo i video possono essere utilizzati per scopi sbagliati, divulgazione di notizie fake, violazione della privacy e disinformazione o propaganda. Infine i video, come le immagini e i testi, vanno controllati e supervisionati, per assicurarsi la correttezza dei contenuti generati.

I tool migliori per creare video con l’intelligenza artificiale

Dopo averne capito le potenzialità e i limiti, ecco quali sono i tool per realizzare videoclip:

Stable Diffusion Video è una libreria che permette di generare video con l’intelligenza artificiale, sfruttando il modello Stable Diffusion. Stable Diffusion è un modello di generazione di immagini partendo da un’immagine casuale e la raffina progressivamente fino a ottenere un’immagine realistica e coerente con un testo di input. Stable Diffusion Videos usa questo modello per creare video a partire da due testi di input, che rappresentano il punto di partenza e il punto di arrivo del video. La libreria genera una serie di immagini intermedie che mostrano una transizione fluida e naturale tra i due testi, creando un effetto di morfing. Il video finale può essere salvato in formato MP4 o GIF.

Stable Diffusion Videos è una libreria interessante per creare video creativi e originali con l’intelligenza artificiale, senza bisogno di competenze tecniche o artistiche. Può essere usata per scopi ludici, educativi o artistici.

FlexClip e Make-A-Video sono due strumenti online che permettono di creare video in modo facile e veloce, senza bisogno di competenze tecniche o software complicati. Sono due soluzioni ideali per chi vuole creare video accattivanti e originali con pochi clic. Con FlexClip e Make-A-Video è possibile

Scegliere tra migliaia di template professionali per diversi scopi;

Personalizzare i template con le foto, video, testi, musica, animazioni e altri elementi;

Usare le risorse royalty-free integrate, come video, foto e musica di alta qualità;

Approfittare degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come la generazione automatica dei sottotitoli, la conversione del testo in voce e la rimozione dello sfondo delle immagini;

Esportare il video in vari formati e risoluzioni;

Condividere il video sui social.

Proseguendo con gli altri tool, Lumen5, Design.AI e Synthesia.io, tre strumenti online che permettono di creare video con l’intelligenza artificiale, partendo da un testo di input. Questi strumenti sono ideali per creare video per il marketing, i social media, l’istruzione o il divertimento. Inoltre permettono di creare video con l’intelligenza artificiale, senza bisogno di girare le riprese o montare il tutto.

Lumen5: è uno strumento che trasforma un testo in un video con immagini, musica e animazioni correlate al contenuto. Con la possibilità di inserire un link a un articolo o scrivere un testo originale e Lumen5 genera automaticamente un video con uno stile professionale. Il video si può personalizzare scegliendo tra diversi stili, font, colori e formati. Lumen5 offre anche una vasta collezione di risorse royalty-free, come video, foto e musica di alta qualità.

Design.AI: è uno strumento che crea video con degli avatar digitali che parlano con una voce sintetica. Basta scrivere un testo e scegliere un personaggio tra quelli disponibili o caricando una foto e Design.AI genera il video corrispondente. Il tool permette anche di personalizzare il linguaggio, l’accento, lo sfondo e la musica del video. Design.AI è utile per creare presentazioni, corsi online, testimonianze o messaggi personalizzati.

Synthesia.io: è uno strumento che crea video con una tecnologia di sintesi facciale che rende gli avatar digitali molto realistici e naturali. Basta scrivere un testo e scegliere un personaggio tra quelli disponibili o crearne uno personale e Synthesia.io genera il video corrispondente. Puoi anche personalizzare il branding, la lingua e l’intonazione del video. Synthesia.io è utile per creare video informativi, educativi o promozionali.