Intelligenza artificiale sul lavoro: gli strumenti migliori per aumentare la produttività

La sfida di completare un’infinità di attività entro la fine della giornata è una realtà comune per molti lavoratori, che spesso si sentono stanchi e poco produttivi. Soprattutto, quando ci si impegna in attività che richiedono tempo ed energie preziose, ma che sono comunque necessarie e importanti da svolgere. Fortunatamente, esistono strumenti basati sull’intelligenza artificiale che possono aiutare a migliorare la produttività, liberando tempo extra durante la giornata e rendendo più piacevoli le attività macchinose e noiose. Sebbene l’intelligenza artificiale non possa risolvere tutti i problemi di un lavoratore o di qualsiasi individuo, è in grado di migliorare l’efficienza di alcune attività, accelerando i tempi e, in alcuni casi, migliorando anche l’esecuzione. Ecco quali strumenti provare per migliorare la produttività sul lavoro.

Pianifica la giornata con Reclaim.ai

Iniziando dal principio, non esiste giornata migliore di quella organizzata in modo perfetto, senza però sprecare tempo nell’organizzarla. Questo è possibile nella realtà utilizzando strumenti come Reclaim.ai, il calendario intelligente che regola automaticamente l’intera pianificazione della giornata in base alle attività, ai progetti e agli eventi presenti nella lista delle cose da fare. Anche se la pianificazione di una giornata può sembrare banale, spesso, tra le tante cose da fare, viene sottovalutata e spesso trascurata. Con l’utilizzo di Reclaim.ai, l’intelligenza artificiale diventa indispensabile per gestire le giornate lavorative, soprattutto quelle più impegnative.

Infatti, l’intelligenza artificiale è un supporto che può accelerare il processo di pianificazione, ma è solo il primo passo. Infatti, dopo la pianificazione da parte di Reclaim.ai, è possibile riorganizzare e personalizzare manualmente il calendario e la pianificazione. In ogni caso, sfruttare l’AI è fondamentale per gestire in modo ottimale gli orari e i tempi, in base alle esigenze personali e alle attività reali da svolgere. Per utilizzare Reclaim.ai, è possibile accedere sia con il piano gratuito, che consente una gestione della giornata senza alcun abbonamento, sia effettuando l’upgrade attraverso i piani di pagamento, a seconda delle esigenze e del reale utilizzo.

Spark Mail: per gestire le proprie email

Un altro passo importante è sicuramente capire come gestire al meglio le proprie email. Anche se può sembrare un dettaglio piccolo, spesso occupa una gran parte della giornata lavorativa, portando a una diminuzione della produttività e a uno spreco prezioso di tempo.

Ecco dove entra in gioco Spark Mail, lo strumento che ottimizza la gestione della posta elettronica e, soprattutto, consente di filtrare tutte le email non necessarie per il proprio lavoro, riducendo così le distrazioni. Spark Mail offre anche funzionalità come il filtraggio delle email prioritarie, il raggruppamento delle email per mittente e la possibilità di disattivare le notifiche di posta elettronica che non si desidera più ricevere.

NotebookLM: prendere appunti con l’AI

Entrando più nel vivo di quelle che sono le azioni quotidiane, è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale attraverso NotebookLM, per organizzare i propri appunti. Nello specifico, la piattaforma si rivela preziosa per semplificare l’aggregazione delle informazioni, che siano appunti di riunione grezzi o presentazioni PowerPoint. Con pochi e semplici passaggi, grazie a NotebookLM, è possibile ottenere un materiale ottimizzato per quanto riguarda gli appunti personali. L’intelligenza artificiale di NotebookLM può esaminare, riassumere e persino rispondere a domande sul materiale inserito all’interno della piattaforma.

Questo strumento si posiziona al primo posto per gestire e conservare appunti utili sul lavoro. In questo modo, è anche possibile gestire facilmente tutte le fonti sfruttando le diverse funzionalità presenti, istruendo l’intelligenza artificiale a compiere un determinato passaggio all’interno degli appunti, che siano gestirli, modificarli o controllarli. Inoltre, accedendo semplicemente alla piattaforma e inserendo gli appunti personali, è possibile anche organizzare e gestire le bozze per averle sempre a portata di mano e recuperarle all’occorrenza.

Krisp.ai trascrive le riunioni al posto tuo

Gli appunti rappresentano un elemento fondamentale sia nella vita lavorativa che personale, in quanto aiutano a tenere traccia dei pensieri o degli elementi essenziali che possono essere utili per lo studio o per qualsiasi tipo di lavoro. Tuttavia, esiste qualcosa che va oltre i semplici appunti, come la trascrizione di una riunione che necessita di una trascrizione precisa e completa.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale si rivela un alleato principale. In particolare, è possibile sfruttare uno strumento di trascrizione automatica come Krisp.ai, capace di trascrivere riunioni su Zoom, Teams, Google Meet e altre applicazioni, senza aggiungere alcun “bot” AI alla riunione. Krisp.ai è ottimizzato anche per gestire i rumori esterni e superare il limite di un ambiente rumoroso o di un microfono di scarsa qualità, garantendo comunque un risultato finale ottimale. Come la maggior parte delle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, l’accesso alle funzioni base di Krisp.ai è gratuito. Tuttavia, per sfruttare tutte le potenzialità della piattaforma, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

PDF.ai: il riepilogo di un file in un click

Nell’ambito della comprensione e della valutazione dei contenuti lavorativi, si riscontra spesso la difficoltà di comprendere appieno i PDF, che spesso rappresentano documentazioni lunghe che richiedono tempo e un lavoro complesso per essere gestite. In alcuni casi, può essere difficile fare un riepilogo efficace di un PDF.

Questo problema si riduce notevolmente con l’accesso a una piattaforma come PDF.ai, che permette di scorrere documenti lunghi ed estrarre le parti salienti di un documento.

La piattaforma PDF F.ai offre una prova gratuita che limita a 500 il numero di domande che si possono fare su un documento al mese. I piani a pagamento permettono di scorrere documenti più lunghi e porre più domande. Anche in questo caso, sottoscrivendo un abbonamento, si può sfruttare appieno tutte le potenzialità della piattaforma.

Slidesgo: per creare presentazioni professionali

Invece, nel caso in cui sia necessario produrre una presentazione, è possibile lavorare con Slidesgo. Questo strumento permette, anche in assenza di competenze specifiche di altre piattaforme più complesse, di creare una presentazione professionale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, sfruttando i modelli presenti sulla piattaforma per qualsiasi tipologia di esigenza.

Nella pratica, è possibile gestire gli elementi grafici e le icone per rendere la presentazione coerente e idonea a ciò che si deve produrre. Anche in questo caso, è possibile personalizzare la presentazione e renderla unica. In ogni caso, Slidesgo è un valido supporto basato sull’intelligenza artificiale, ma è sempre necessario controllare l’elaborato e apportare le modifiche necessarie per ottenere una presentazione efficace e originale.

ChatGPT il supporto AI tuttofare

Infine, ma non meno importante, lo strumento che potrebbe essere considerato al primo posto come supporto per un lavoro più produttivo è sicuramente ChatGPT. Questo strumento è molto noto tra gli utenti, siano essi lavoratori o meno. ChatGPT è infatti un vero e proprio tuttofare, in grado di supportare l’utente nelle fasi più svariate durante una giornata di impegni.

Il chatbot di OpenAI eccelle in una varietà di attività ed è in grado generare contenuti testuali in una varietà di stili e formati, rispondere a domande su una vasta gamma di argomenti, fornire tutte le informazioni richieste, aiutare a sviluppare idee e concetti, sostenere nello studio, trovare soluzione e molto altro ancora. Proprio per tutte le sue capacità e tenendo conto dell’evoluzione del lavoro, che si proietta verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale funge da assistente per migliorare il lavoro, è fondamentale sfruttare le sue funzionalità e comprendere i suoi limiti per integrarla efficacemente nel contesto lavorativo. Tuttavia, ciò non implica che l’intelligenza artificiale possa svolgere tutti i compiti di un professionista, almeno per ora. Infatti, è sempre necessario controllare i suggerimenti e qualsiasi tipo di risposta generata dall’intelligenza artificiale, che si tratti di un’email, un manoscritto o altro.

Nella pratica, è possibile accedere a ChatGPT con un account personale gratuitamente. In alternativa, è disponibile la versione a pagamento, ChatGPT Plus, che permette di adattare l’utilizzo dello strumento alle esigenze specifiche di ogni utente.