Come usare GPT-4 gratis senza un abbonamento a ChatGPT Plus

ChatGPT, nella sua versione GPT-4 di OpenAI, è attualmente uno dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni più popolari. Per utilizzare GPT-4, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento a ChatGPT Plus. GPT-4 è un sistema di intelligenza artificiale capace di produrre testi che rispecchiano la modalità di scrittura umana. Oltre ad essere il supporto ideale in grado di produrre testi su vari argomenti, stili e formati, a partire da un input dato dall’utente. Nello specifico però, per ora la sua versione più aggiornata GPT-4 è a pagamento. Tuttavia, esistono modi alternativi per testare GPT-4 gratuitamente.

Bing per ottenere GPT-4 gratuitamente

Bing offre un modo alternativo e semplice per testare gratuitamente GPT-4, dato che Microsoft è stata una delle prime aziende a collaborare con OpenAI. In questo contesto, Bing Chat di Microsoft Edge è diventato uno dei primi modi per utilizzare gratuitamente GPT-4. Bing è sicuramente il metodo più veloce e pratico per arrivare a GPT-4 ma sono presenti dei limiti da tenere in considerazione. Tra le barriere presenti, può accadere di avere un limite di domande o di parole, creando fino a 300 chat al giorno.

Ma non solo GPT-4, Allo stesso modo, è possibile testare anche le qualità dello strumento di conversione da testo in immagine di DALL-E 3, sempre di OpenAI. Per sfruttare al meglio GPT-4, l’abbonamento a ChatGPT Plus è l’unico modo per testare la vasta gamma di funzionalità. Tuttavia, per alcune domande e per provare GPT-4 gratuitamente, Bing rappresenta un’alternativa valida, veloce e pratica.

Perplexity.ai con la potenza di GPT-4

Bing non è l’unico metodo per testare gratuitamente GPT-4. È possibile procedere anche su Perplexity.ai, che permette di utilizzare GPT-4 gratuitamente. Nello specifico, la versione gratuita non dichiara esplicitamente l’utilizzo di GPT-4, ma è necessario procedere sulla modalità “Copilota” per accedere a GPT-4. Questa opzione permette di testare, seppur in maniera limitata, la potenza di GPT-4. Infatti, procedendo du Perplexity.ai è presente un limite di cinque domande ogni quattro ore. In ogni caso, Perplexity dispone anche di un livello Pro, anch’esso a pagamento come ChatGPT Plus. L’abbonamento a Perplexity permette di ampliare le funzioni e abbattere le limitazioni, come ad esempio porre maggiori domande, utilizzare il modello Claude 2 di Anthropic e caricare tutti i file desiderati.

Merlin l’alternativa a ChatGPT Plus

Dopo Bing e Perplexity, un’altra opzione per ottenere l’accesso gratuitamente a GPT-4 è Merlin, un’estensione del browser Chrome, anche se limitata a un numero specifico di query giornaliere.

Come per i metodi precedenti, sono presenti delle limitazioni, che tuttavia garantiscono un modo comodo, pratico e soprattutto gratuito per testare GPT-4. Il primo limite riguarda le richieste: utilizzando Merlin, si hanno a disposizione tre domande GPT-4 gratuite al giorno. Per procedere, è necessario aggiungere l’estensione Merlin per Google Chrome. Basterà raggiungere il Chrome Web Store e selezionare “Aggiungi” sull’estensione Merlin. Successivamente, si potrà accedere con il proprio account Google o registrarsi su Merlin. Dopodiché si visualizzerà l’estensione della lista in alto a destra del browser, premendo l’icona rispettiva all’estensioni. Selezionando Merlin si aprirà una schermata che permette di selezionare GPT 4 e avviare la chat nella barra apposita.

Nat.dev e Hugging Face

Infine, ci sono altre due possibilità che però risultano più lente e limitanti. Una di queste è Nat.dev, lo strumento Open Playground che offre accesso limitato a GPT-4. Nat.dev presenta una lista con i modelli, come GPT-4 e altri parametri da modificare. Per approcciarsi al sistema, è consigliato non toccare i parametri e lasciarli in maniera predefinita per ottenere dei risultati più affidabili e coerenti. Purtroppo, in questo caso è necessario attendere un tempo molto più lungo per l’esecuzione della risposta, a seconda del numero di utenti.

Un’altra opzione è Hugging Face, il sito web open source per l’apprendimento automatico e lo sviluppo di intelligenza artificiale in cui migliaia di sviluppatori collaborano e creano strumenti. Tuttavia, anche in questo caso, Hugging Face impiega un tempo lungo per rispondere a una domanda. Nei peggiori casi, non riesce neanche a elaborare la domanda anche attendendo un tempo fuori dalla media ordinaria, oppure richiede l’inserimento della chiave API ChatGPT. Per procedere, basta accedere con il proprio account Google o registrarsi sulla piattaforma.

GPT-4 su ChatGPT Plus

Senza dubbio, l’opzione ufficiale per ottenere GPT-4, l’ultimo aggiornamento di una serie di modelli creati da OpenAI e considerato il sistema di intelligenza artificiale più avanzato e potente al mondo, è sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus. L’abbonamento offre la possibilità di accedere in anteprima agli aggiornamenti e alle novità create da OpenAI. Tra le altre cose, permette di utilizzare GPT-4 in modo completo e senza limitazioni.

Per sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus, è necessario creare un account su OpenAI, oltre a procedere in modo gratuito è possibile selezionare “Upgrade” dal menu che si trova a sinistra. Dopodiché è necessario scegliere l’abbonamento ChatGPT Plus e inserire i dati della propria carta di credito. L’abbonamento dopo la sua attivazione può essere attivato e disdetto in qualsiasi momento dalle impostazioni del proprio account.