Intelligenza artificiale, utilizzata più dagli uomini che dalle donne

Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. È sempre la stessa storia. Ofcom, l’autorità regolatoria del digitale nel Regno Unito, ha condiviso alcuni dati interessanti sulle differenze nei comportamenti online tra uomini e donne.

Gli uomini usano gli strumenti di intelligenza artificiale generativa più delle donne

La prima differenza riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Gli uomini sono più propensi a utilizzare questa tecnologia (nell’ultimo anno il 50% contro il 33% delle donne) secondo il rapporto di Ofcom. Le donne invece si dividono tra quelle che non hanno idea di cosa sia l’AI generativa e quelle che non sanno come utilizzarla. Ma il sesso forte – geneticamente parlando – è anche più timoroso delle implicazioni etiche.

Le donne si preoccupano di più dei rischi dell’intelligenza artificiale (17% vs 11%) e del suo impatto futuro sulla società (64% vs 55%). Ma se consideriamo le enormi potenzialità economiche dell’AI, sarà importante per le aziende assicurarsi che anche le donne abbraccino questa tecnologia.

Dating app, siti per adulti e notizie online

Un altro ambito in cui gli uomini vanno forte, sono le piattaforme di incontri e i siti pornografici, ma forse anche perché le donne sono più reticenti su certi argomenti. Ma quando si tratta di siti di notizie online, uomini e donne se la battono, solo che gli uomini tendono a trattenersi più a lungo: 4 ore e 49 minuti in un mese, contro le 3 ore e 28 minuti delle donne.

Salute e benessere online: il regno incontrastato delle donne

La situazione si ribalta quando si parla di contenuti su salute e fitness. I siti di salute e benessere sono appannaggio quasi esclusivo del gentil sesso. Un dato che per la verità non sorprende, visto che le donne hanno la tendenza essere molto più proattive riguardo alla propria salute.