Intelnos: accedere alle giuste informazioni per i giusti investimenti

Secondo un recente sondaggio SkyTG24/Quorum YouTrend, la più grande preoccupazione per gli italiani in relazione al 2024 è relativa alla possibilità di imbattere in una nuova grave crisi economica. A fronte di questo timore, si manifesta in parallelo anche una ferma volontà di prepararsi e reagire: se il primo obiettivo degli italiani per l’anno nuovo è un miglioramento della propria salute o forma fisica, in grande evidenza è anche la volontà di migliorare la propria situazione economica.

Se le settimane che chiudono l’anno sono quelle dei bilanci definitivi, del resto, quelle che introducono l’anno nuovo sono quelle della pianificazione e della visione, quelle in cui ci si pone obiettivi specifici e si cercano i modi migliori per perseguirli. A fare la differenza nelle questioni economiche è sempre un asset sopra tutti gli altri: l’accesso alle informazioni. Non a caso, per definizione, un mercato perfetto è inteso come un mercato nel quale le informazioni sono liberamente accessibili e comprensibili a chiunque, cosa che però nella realtà non si realizza mai: le giuste informazioni sono solitamente complesse da cogliere e difficili da trovare, implicano tempi lunghi e scarsa affidabilità, mentre nel marasma quotidiano dei media emergono notizie e campanelli d’allarme spesso fuorvianti poiché finalizzati a narrazioni che allontanano dalla realtà.

Ecco perché, per perseguire un obiettivo valido in termini di pianificazione economica personale, la prima cosa da fare è cercare il migliore dei modi per ottenere informazioni precise, aggiornate, verificabili, utili e ripulite dal rumore di fondo. La risposta a questa necessità è stata costruita in seno al servizio Intelnos, nome che è di fatto la risposta a quella massa di italiani che vuol lavorare per migliorare il proprio portafoglio degli investimenti – ma al tempo stesso investitori che non vogliono cercare manovre spericolate o azzardi basati sull’hype, quanto invece trovare un flusso informativo che diventi prezioso asset personale per le decisioni più importanti.

Intelnos: sapere, guadagnare

Questo vuole essere Intelnos: un centro di ricerca e di aggregazione delle informazioni, fornendo così una guida affidabile e personalizzata agli investimenti. Non servirà più cercare, pagare e scrutinare decine di fonti informative, perché il tutto sarà fatto direttamente dal team che si occuperà di redigere report a cadenza regolare sui quali basare la propria visione e le proprie decisioni di investimento.

Con un semplice abbonamento mensile (che non va certo visto come un costo, quanto come un investimento del quale misurare nel tempo la redditività), ogni utente ha la possibilità di ottenere tutte le ultime informazioni più importanti sull’andamento di mercati quali:

Materie prime

Azioni

Obbligazioni

Metalli preziosi

Criptovalute

Chi crede nel guadagno facile potrà seguire l’istinto; chi cerca di affidare a qualcuno il proprio denaro potrà cercare un consulente finanziario personale, retribuito e interessato; chi pensa di avere nella propria cultura personale tutto ciò che gli serve per prendere decisioni ben supportate, non dovrà far altro che gettare i dadi e puntare le fiches sulla prossima scelta. Chi invece intende costruire un portafoglio di investimenti ponderato, informato e consapevole, allora in Intelnos potrà trovare tutto quel che serve per poter riporre con fiducia i propri risparmi basando ogni ragionamento su dati, trend e informazioni utili ad individuare la via del guadagno. Iniziare è semplice: appena 29 Euro al mese per chi vuol cominciare (con libera cancellazione in qualsiasi momento) e sarà semplice comprendere subito il valore di questa scelta.

Nel mondo dei mercati finanziari, esistono indizi nascosti tra i dati che, se analizzati con attenzione, possono rivelare un filo conduttore che se interpretato correttamente, aumenta significativamente la probabilità di individuare la direzione da seguire nei mercati. In altre parole, una lettura accurata dei dati di mercato può consentire di anticipare gli eventi prima che si verifichino. Per facilitarti in questo processo, ogni due settimane riceverai una raccolta di informazioni finanziarie privilegiate e già filtrate. Queste informazioni sono state analizzate da fonti selezionate e ti permetteranno di risparmiare tempo e denaro di ricerca, al fine di ottenere risultati operativi migliori ed evitare decisioni emotive basate sulla disinformazione Mattia Zanarella, fondatore Intelnos

A qualificare le informazioni fornite dal gruppo vi sono le scelte di investimento che il gruppo stesso opera in parallelo: Intelnos mette a disposizione un portafoglio condiviso e verificabile all’interno del quale sarà possibile vedere in trasparenza le relative scelte di investimento e misurarne così la coerenza rispetto a quanto precedentemente raccolto e proposto. L’utente potrà scegliere in proprio in base alle informazioni recepite, oppure potrà pedissequamente emulare le scelte di investimento del gruppo, sempre e comunque con massima libertà di scelta, massimo controllo sul proprio capitale e quanto migliore possibile accesso alle informazioni che il mercato mette a disposizione.

Piani di abbonamento

Intelnos invia le proprie informazioni agli abbonati attraverso quattro servizi di analisi “con cui potrai sistematicamente superare il mercato“:

Report semplificati

“Gli aggiornamenti regolari offrono accesso immediato ai dati più recenti, su Materie prime, Azionario, Obbligazionario, Metalli preziosi, Valute, Criptovalute, che userai come guida inestimabile per non farti trovare impreparato. Le analisi saranno documentate in un report esclusivo che avrai ogni due settimane il lunedì, nella tua area riservata“ Criptovalute selezionate

“Ogni mese, dalle profondità della blockchain selezioniamo progetti crittografici non ancora conosciuti per il mercato, dove forniamo un dettagliato report di valutazione per spiegare la ragione della nostra scelta. Ogni mese quindi segnaliamo un criptovaluta nascente posizionata per sfruttare le tendenze emergenti e portare guadagni che possono battere i leader di mercato“ Portafoglio risultati

“Mettiamo in pratica le migliori analisi rilevate dal mercato. Ti verrà condivisa nero su bianco la nostra operatività e ti sarà inviata una notifica sulle nostre idee commerciali. Tutte le operazioni verranno registrate nel portafoglio condiviso, una guida professionale per renderti consapevole dell’efficienza del nostro lavoro“ Avvisi su Bitcoin

“I nuovi indicatori proprietari dedicati a Bitcoin ti offriranno segnalazioni istantanee sulle opportunità e situazioni critiche rilevate nei grafici di Bitcoin. Sarai prontamente informato tramite notifica email appena si verificheranno segnali importanti. Di seguito, troverai i dettagli degli indicatori che verranno utilizzati per tenerti informato in tempo reale“

Il principio è chiaro: se ci si vuol affidare ciecamente a portafogli gestiti, allora sarà un consulente finanziario ad operare in tal senso (al netto di una propria marginalità che diventa costo netto per il cliente). Se invece si vuol restare padroni del proprio capitale e delle scelte inerenti, allora tutto quel che occorre fare è avere a disposizione le informazioni più importanti relative alle proprie intenzioni di investimento, ai propri asset ed ai trend che caratterizzano l’andamento dei mercati.

Il nostro lavoro è guidare consapevolmente l’investitore informandolo delle opportunità e dei rischi, cercando di rilevarli con consapevolezza

Il costo del piano Essential, comprensivo di tutti questi servizi e ideale per chi vuole cominciare ad investire in modo intelligente, è pari a 29 Euro al mese (oppure 299 Euro/anno). La sola spesa di ricerca e acquisto delle fonti informative necessarie avrebbe un costo decisamente superiore e non consentirebbe di attingere ad un quantitativo simile di informazioni utili ai fini decisionali.

Il costo del piano Premium è pari invece a 799 Euro/anno (79 Euro al mese) mettendo a disposizione una serie di informazioni aggiuntive in ambito criptovalute: report Crypto intel a cadenza mensile per svelare criptovalute nascenti con mercati a piccola capitalizzazione e grandi potenzialità di crescita; grafici in tempo reale “Alert Bitcoin” e “Forecast”.

L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, lasciando pertanto sempre e comunque piena libertà decisionale all’utente circa i propri investimenti e le proprie strategie. Non solo.

Un eBook per cominciare

Intelnos è un servizio dedicato a utenti informati, in grado di padroneggiare gli elementi base dell’educazione finanziaria. Inutile gestire informazioni selezionate, infatti, se non se ne hanno le capacità interpretative necessarie. Un apposito eBook (gratuito) è stato pertanto sviluppato da Intelnos proprio per creare una base di informazioni essenziali da conoscere per iniziare.

Per far crescere il proprio patrimonio occorre avere informazioni, consapevolezza del contesto, visione e capacità decisionale. Intelnos si pone pertanto l’obiettivo di accompagnare il risparmiatore verso decisioni supportate da un numero sufficiente di informazioni di qualità, dati di analisi utili e quanto necessario per intraprendere investimenti mirati. Non tutti possono conoscere l’andamento del mercato obbligazionario o le nuove ICO che caratterizzeranno i prossimi mesi del mercato delle crypto: soltanto una selezione affidabile delle informazioni potrà consentire in pochi minuti di inquadrare l’argomento, analizzare il problema e portare così a decisioni intelligenti.

L’accesso alle informazioni era e sarà sempre la vera moneta fondamentale per investimenti redditizi: in caso contrario ogni decisione è un semplice lancio dei dadi, il cui risultato è frutto di casualità e di fortuna. Investire, però non contempla queste due variabili poiché raramente sfociano in un guadagno. Intelnos non è per giocatori d’azzardo, né per chi cerca di delegare la bontà delle rendite del proprio capitale: Intelnos è per utenti informati che intendono tenere in mano il timone della gestione del rischio, scegliendo la rotta sulla base di quel che dice l’orizzonte del possibile. Senza navigare a vista.

In collaborazione con Intelnos