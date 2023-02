SSD 240 GB: solo 20 euro nella Tech Week di eBay

Grazie a una delle offerte per la Tech Week su eBay, oggi l’unità SSD da 240 GB della gamma Intenso HIGH è acquistabile a un prezzo davvero irrisorio. Considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del marchio, si tratta di un affare per chi sta cercando un dispositivo di archiviazione veloce e capiente per il proprio computer desktop o notebook.

Intenso HIGH: SSD 240 GB a prezzo stracciato

Dotato di interfaccia SATA III, il prodotto arriva a una velocità di 520 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 500 MB/s in scrittura. In questo modo, si riducono sensibilmente i tempi di attesa per il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei contenuti, così come per l’accensione del PC. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’unità SSD da 240 GB della linea Intenso HIGH al prezzo finale si soli 20,90 euro, grazie alle promozioni sul marketplace in corso per la Tech Week. L’articolo è nuovo e fornito nel suo imballo originale integro.

Da segnalare inoltre la spedizione gratuita offerta da un venditore italiano con quasi 50.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay.

