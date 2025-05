Intenso Rainbow Line: la pendrive da 128 GB è in sconto del 55%

Perfetta da tenere sulla scrivania così come da avere sempre con sé, la pendrive da 128 GB della gamma Intenso Rainbow Line non è solo bella da vedere, ma anche in sconto del 55% su Amazon rispetto al prezzo del listino ufficiale. È la soluzione ideale per archiviare e copiare rapidamente i contenuti più pesanti, anche quando non è possibile fare affidamento sul cloud storage, ad esempio senza una connessione Internet. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora, per non correre il rischio di trovarti a dover fare i conti con il sold out.

Pendrive in offerta: l’affare Intenso da 128 GB

È compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB Type-A, quella tradizionale con profilo rettangolare: dai computer desktop e laptop ai televisori, fino ai lettori multimediali e così via. La velocità di trasferimento dati è elevata per ridurre al minimo le attese sia durante la lettura che nella scrittura dei file. Si fa notare il design, caratterizzato da un involucro dallo stile semitrasparente di colore rosso che permette di vedere cosa c’è al suo interno. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto del 55% sul listino ti permette di acquistare la pendrive da 128 GB della gamma Intenso Rainbow Line al prezzo di soli 12,41 euro. Ti tornerà utile averla sempre con te, nel quotidiano, nello zaino, in borsa oppure in tasca, pronta all’uso in qualsiasi momento.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita, prevista già entro domani. L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da più di 12.700 recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5.