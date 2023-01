Coppa Italia: come vedere Inter-Atalanta in streaming

Inter-Atalanta è il big match degli ottavi di Coppa Italia, una sfida da dentro o fuori che assegnerà l’accesso alle semifinali di aprile. Uno scontro tra nerazzurri, in scena nella cornice dello stadio San Siro, con il fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di martedì 31 gennaio. Non è previsto il ritorno: in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, alla lotteria dei rigori.

Inter-Atalanta di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis e in chiaro, senza alcuna spesa, semplicemente collegandoti alla piattaforma Mediaset Infinity da uno qualunque dei tuoi dispositivi. La telecronaca è affidata alla voce di Massimo Callegari, supportato da Roberto Cravero al commento tecnico. Vale anche per chi si trova all’estero, semplicemente accedendo alla piattaforma attraverso NordVPN (tutti i dettagli a fondo articolo). Da casa, invece, è sufficiente accendere il televisore e sintonizzarlo su Canale 5.

Agli ottavi, l’Inter si è sbarazzata non senza qualche difficoltà della concorrenza del Parma, mentre l’Atalanta ha avuto la meglio agevolmente sullo Spezia. Ecco le probabili formazioni mandate in campo dai mister Inzaghi e Gasperini in questo nuovo confronto tra nerazzurri.

Inter: Onana, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens, Correa, Lautaro;

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Scalvini, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Lookman, Zapata.

Come anticipato, anche chi si trova all’estero ha la possibilità di guardare la partita di Coppa Italia in diretta streaming e con telecronaca in italiano. Come? Non bisogna far altro che accedere a Mediaset Infinity mediante un servizio come NordVPN (oggi in forte sconto) che assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

