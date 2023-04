Come vedere Inter-Benfica in streaming gratis (Champions)

Inter-Benfica è il ritorno dei quarti di finale in Champions League che vede San Siro ospitare un match decisivo per la stagione dei nerazzurri (e per il destino del loro allenatore). Con fischio d’inizio in programma mercoledì 19 aprile alle ore 21:00, è possibile vedere la partita in diretta esclusiva su Prime Video, in streaming gratis per coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Champions League: guarda Inter-Benfica in streaming

Il cammino dei milanesi nella competizione europea non ha nulla in comune con le prestazioni in campionato, dove fatica a ottenere punti. Nel torneo continentale, la squadra ha superato un girone di ferro e il Porto agli ottavi, arrivando a ipotecare ora il passaggio alla semifinale con il 2-0 dell’andata firmato da Barella e Lukaku. In caso di qualificazione, troverebbe una tra Napoli e Milan. Occhio però agli avversari, che hanno già fatto vittime eccellenti, la Juventus su tutte.

Come già anticipato in apertura, i tifosi possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su Prime Video con telecronaca in italiano: tutto ciò che serve è un abbonamento Amazon Prime attivo, lo stesso che garantisce l’accesso a migliaia di offerte sull’e-commerce. Come sempre, il collegamento della piattaforma inizierà un’ora e mezza prima, per tutti gli approfondimenti, le analisi e gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Si riveleranno decisive le scelte dei due allenatori, Inzaghi e Schmidt. Queste le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inzio.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Martinez;

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Gonçalo Ramos.

Come vedere la partita dall’estero

Le partite della Champions League sono trasmesse in streaming su Prime Video con telecronaca in italiano solo ed esclusivamente dal nostro paese, da San Marino e da Città del Vaticano. Non è garantito il supporto alla diretta dall’estero in altri territori.

