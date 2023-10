Come vedere Inter-Bologna in streaming (Serie A)

Inter-Bologna accende il sabato pomeriggio con un incrocio di Serie A: in campo il 7 ottobre alle ore 15:00 per l’ottava giornata, con possibilità di vederla in streaming su DAZN, la partita mette di fronte la capolista in un formidabile stato di forma e una squadra che ha approcciato la nuova stagione nel migliore dei modi, facendo registrare un filotto di risultati utili consecutivi.

Serie A: guarda Inter-Bologna in streaming

In campionato, la classifica vede in testa a pari merito i nerazzurri (reduci da una bella vittoria in Champions League contro il Benfica) e i cugini rossoneri a 18 punti. Ottavi a 10 punti e con la prospettiva di poter mettere paura anche alle big, a partire da questo match di San Siro, i rossoblu hanno tutte le intenzioni di continuare sulla loro strada.

I tifosi hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto Ricky Buscaglia per la telecronaca e Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

L’esito dipenderà molto dalle scelte iniziali dei due allenatori, Inzaghi e Thiago Motta. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram;

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Moro, Freuler, Orsolini, Ferguson, Karlsson, Zirkzee.

Quasi inevitabilmente, il favore del pronostico è dalla parte dei nerazzurri, la loro rosa è troppo superiore. Occhio però alla fatica dell’impegno infrasettimanale in Europa che potrebbe farsi sentire nelle gambe, nonostante una panchina piuttosto lunga.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN ci si assicura tutto lo spettacolo della Serie A in streaming: dieci partite su dieci, sempre in diretta, per ogni turno di campionato. A questo si aggiungono i tanti altri sport disponibili sulla piattaforma, inclusi basket, tennis, pallavolo e football americano.

