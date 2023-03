Come vedere Inter-Lecce in streaming

Inter-Lecce, in scena nella cornice di San Siro alle ore 18:00 di domenica 5 marzo per la giornata 25 del campionato di Serie A. All’andata, fu un gol dell’olandese Dumfries realizzato in pieno recupero (un tempo si diceva in zona Cesarini) a decidere l’incontro del Via del Mare. Ora gli ospiti provano a vendicare il risultato, approfittando del calendario piuttosto fitto che sta assorbendo le energie degli avversari.

Serie A: guarda Inter-Lecce in streaming

I tifosi nerazzurri e giallorossi possono guardare la partita con la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico. Nel collegamento prima del fischio d’inizio saranno forniti gli ultimi aggiornamenti dagli spogliatori, mentre nel post-gara assisteremo ad analisi, interviste e highlight.

Il secondo posto in classifica dell’Inter, a pari punti con il Milan (47), potrebbe lasciar ipotizzare un esito dell’incontro deciso già in partenza: il Lecce è infatti quindicesimo con 27 punti. Le difficoltà manifestate da Lautaro e compagni nel superare le piccole e la sconfitta appena rimediata contro il Bologna lasciano aperto ogni scenario.

Così i due allenatori, Inzaghi e Baroni, dovrebbero schierarsi in campo al fischio d’inizio: ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Lukaku;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

