Inter-Milan: il big match della Madunina

Dopo le due settimane di stop obbligato per le partite delle nazionali, la Serie A è ormai quasi pronta a ripartire: la quarta giornata vedrà andare in scena ben due big match, uno dei quali tra le squadre che guidano la classifica, Inter-Milan alle 18 di sabato 16 settembre (l’altro è Juventus-Lazio qualche ora prima, alle 15). La sfida all’ombra della Madunina non è mai come tutte le altre, per definizione, a maggior ragione in questo momento.

Il big match di Serie A: in campo Inter-Milan

Entrambe le squadre viaggiano a punteggio pieno: primo posto, a pari merito, a quota 9. I rispettivi terminali offensivi guidano il tabellone dei marcatori, Martinez con 5 reti già messe a segno e Giroud subito dietro con 4 centri all’attivo. Il risultato non sarà decisivo per la corsa scudetto, ma di certo deciderà umori e sfottò nel capoluogo lombardo. I tifosi e gli appassionati del grande calcio la possono vederla in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Massimo Ambrosini, uno che di stracittadine ne ha giocate molte.

Non va poi dimenticato che alle porte c’è l’esordio in Champions League. La prossima settimana, i rossoneri dovranno fare subito i conti, in casa, con il Newcastle dell’ex Tonali. I nerazzurri voleranno invece a San Sebastian, nei Paesi Baschi, dove sfideranno il Real Sociedad.

Una curiosità: questo Inter-Milan è il quinto derby milanese del 2023: mai in un anno solare ne erano stati disputati così tanti. Il bilancio è tutto a favore di Inzaghi e dei suoi, con quattro vittorie su quattro incroci, sette gol fatti e nemmeno uno subito.

Con un abbonamento a DAZN si ha accesso a un mondo di sport in streaming: oltre a tutte le 10 partite della Serie A trasmesse in diretta per ogni giornata, gli appassionati del grande calcio internazionale possono contare su Serie B, LaLiga spagnola, Liga Portubal ed Europa League. Tutto questo senza dimenticare tennis, MMA, football americano, basket e NFL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.