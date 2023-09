Inter-Milan vale più dei 3 punti in classifica

I 90 minuti più recupero del quinto derby della Madunina di questo 2023 (mai ne erano stati disputati tanti in un anno solare) decideranno la testa della classifica in un campionato che si prospetta più combattuto che mai: Inter-Milan, in scena a San Siro sabato 16 settembre alle 18, assegnerà i canonici 3 punti, ma la posta in palio è ben più alta.

Ambizioni e prospettive: quanto vale questo Inter-Milan

Entrambe le squadre scenderanno inevitabilmente in campo con un retropensiero: la Champions League ormai alle porte. Il debutto nella massima competizione europea è fissato per la prossima settimana e gli impegni non sono dei più agevoli. Per i neroazzurri è in programma la trasferta in terra basca per affrontare il Real Sociedad, mentre i rossoneri accoglieranno gli inglesi del Newcastle (e dell’ex Tonali). Non trascorrerà molto dal fischio d’inizio per capire se questo potrà indirizzare la stracittadina, da seguire in diretta streaming su DAZN con il racconto del big match affidato a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

C’è poi un ulteriore testa a testa, quello tra i due bomber del campionato. Partenza lanciata per Martinez con i suoi 5 gol nelle prime 3 giornate, seguito proprio da Giroud a quota 4. La coppia è riuscita a lasciarsi alle spalle un Osimhen lo scorso anno quasi inarrestabile, ora fermo a 3 reti.

Tutto questo senza dimenticare il valore extra-campo da sempre associato al derby della Madunina, il diritto allo sfottò verso i cugini sconfitti. Il risultato indirizzerà gli umori di un’intera città.

Mentre ad Appiano Gentile e a Milanello prosegue il lavoro di Inzaghi e Pioli, alla ricerca della chiave giusta per scardinare la porta avversaria, San Siro si prepara da accogliere il primo big match della stagione. Sarà possibile vederlo in diretta streaming su DAZN, comodamente da casa o in mobilità, su qualsiasi dispositivo. Pronti per il fischio d’inizio?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.