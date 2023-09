Inter-Milan: tre voci per DAZN e il ritorno di Diletta

L’attesa sta per terminare: domani andrà in scena Inter-Milan e a Milano è già tutto pronto per il quinto derby della Madunina di questo 2023 (mai così tanti nella storia). Con fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 16 settembre, la partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e, per l’occasione, la piattaforma ha annunciato alcune novità.

Serie A: guarda Inter-Milan in streaming su DAZN

Anzitutto, il racconto del big match sarà affidato a una telecronaca a tre voci: ad affiancare la narrazione di Pierluigi Pardo ci saranno i commenti tecnici di Massimo Ambrosini e di Andrea Stramaccioni, due che conoscono molto bene le realtà nerazzurre e rossonere. Una formula già sperimentata con successo nei campionati di Spagna e Inghilterra, ora al debutto nella nostra Serie A in una gara ufficiale.

Inoltre, sarà impiegata una telecamera speciale con inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri di altezza dal terreno di gioco, per vivere l’atmosfera della partita da un punto di vista inedito. Non è tutto: come reso noto da un comunicato giunto in redazione, ci sarà il ritorno in campo di Diletta Leotta, uno dei volti più rappresentativi della piattaforma, fin dal pre-match che inizierà alle ore 17.

A decidere il risultato finale saranno anzitutto le scelte dei due allenatori, Inzaghi e Pioli. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez, Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao.

Tutto questo e altro ancora per Inter-Milan, il derby da seguire in diretta streaming esclusiva su DAZN. Ricordiamo che l’abbonamento permette di vedere tutte le partite della Serie A: in scena domani anche lo spettacolare Juventus-Lazio per stabilire nuovi equilibri nella parte alta della classifica.

