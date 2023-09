Come vedere Inter-Milan in diretta streaming

Inter-Milan è il big match della quarta giornata di Serie A. In programma sabato 16 settembre alle ore 18:00, trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, mette una di fronte all’altra le due squadre milanesi, entrambe in testa al campionato. San Siro è pronto ad accogliere il derby della Madunina.

Serie A: guarda Inter-Milan in streaming

I cugini del capoluogo lombardo dominano la classifica del campionato con 9 punti raccolti in tre incontri, procedendo a un ritmo da scudetto. Alle loro spalle la Juventus e un sorprendente Lecce. Vantano inoltre i bomber più in forma del momento: Martinez in testa alla tabella dei marcatori con 5 reti e Giroud subito dietro con 4 centri.

I tifosi nerazzurri, quelli rossoneri e tutti coloro che vogliono assistere allo spettacolo di un incontro speciale per definizione, hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico alla coppia formata da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni: tre voci, una novità assoluta.

Molto dipenderà dalle scelte iniziali dei due allenatori, Inzaghi e Pioli, inevitabilmente chiamati a tener conto anche del primo impegno in Champions League ormai alle porte (la prossima settimana rispettivamente contro Real Sociedad e Newcastle). Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez, Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao.

È più difficile che mai formulare un pronostico, considerando l’ottima partenza in campionato delle due squadre e lo stato di forma. Affidandoci alle quote dei bookmaker, i nerazzurri sembrano partire favoriti.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci per ogni turno di campionato. Questa settimana va in scena un altro big match, Juventus-Lazio, sempre oggi (sabato 16 settembre) alle ore 15.

