Come vedere Inter-Milan in streaming

Inter-Milan non è una partita come tutte le altre: è il derby di Milano. In campo, nella cornice di un San Siro da tutto esaurito, due squadre che non si risparmieranno, già in gara nelle scorse settimane per la finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri. Questa volta è per la Serie A, giunta alla sua giornata numero 21. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di domenica 5 febbraio.

Inter-Milan: guarda la partita in streaming

Tifosi e appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo come in tutte le grandi occasioni. Insieme a lui ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

La classifica sorride all’Inter, seconda a 40 punti, al momento unica inseguitrice della capolista Napoli. Le ultime prestazioni deludenti hanno invece fatto scivolare il Milan al quinto posto, fuori dalla zona Champions, ma a 38 punti come Atalanta e Lazio che la precedono. Una vittoria potrebbe dunque cambiare tutto. La direzione è stata affidata all’arbitro Massa.

I due mister, Inzaghi e Pioli, hanno preparato l’incontro tenendo in considerazione gli impegni infrasettimanali (per l’Inter, passata in semifinale di Coppa Italia), gli aggiornamenti dall’infermeria (per il Milan, con Maignan che ne è l’esempio più lampante) e le sirene del mercato (da una parte Skriniar, dall’altra Leao). Ecco le probabili formazioni in campo al calcio d’inizio.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautar, Dzeko.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Trattandosi di un evento dal richiamo mediatico mondiale, segnaliamo la possibilità di guardare Inter-Milan in streaming con telecronaca in italiano anche dall’estero. Tutto ciò che bisogna fare è accedere alla diretta su DAZN dopo aver attivato la connessione a un server NordVPN (in sconto del 59%) localizzato nel nostro paese, così da ottenere un indirizzo IP utile alla visione.

