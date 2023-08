Come vedere Inter-Monza in streaming

Inter-Monza è la sfida tutta lombarda per la prima giornata della nuova Serie A. In scena nella cornice di San Siro, con fischio di inizio sabato 19 agosto alle ore 20:45, è possibile vedere la partita in streaming su DAZN. Si affrontano due allenatori italiani e due squadre che fanno largo impiego atleti del nostro paese, ormai un’eccezione per il campionato.

Serie A: guarda Inter-Monza in streaming

Gli arrivi del calciomercato hanno spostato alcuni giocatori dalla rosa dei nerazzurri a quella dei brianzoli: è il caso di D’Ambrosio, Gagliardini, e Carboni: saranno loro a fare la differenza? I padroni di casa possono invece fare affidamento, tra gli altri, sugli innesti di Sommer, Samardzic, Cuadrado, Bisseck, Frattesi e Thuram.

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che vogliono respirare di nuovo l’atmosfera del campionato possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Dario Mastroianni per la telecronaca e quella di Dario Marcolin per il commento tecnico.

Spetta ai due allenatori, Inzaghi e Palladino, il compito di trovare l’assetto migliore per allungare le mani sui tre punti in palio e iniziare così al meglio la nuova stagione. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez;

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Colpani, Mota, Caprari.

Considerando le rose a disposizione delle due squadre, il pronostico è a favore dei padroni di casa. Gli ospiti hanno però già dimostrato nella scorsa stagione di poter mettere in difficoltà le grandi e i nuovi arrivi del calciomercato sembrano aver dato ancora più solidità alle loro ambizioni.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN si ha diritto a vedere in streaming tutte le partite della Serie A (e non solo). La piattaforma ne trasmetterà infatti dieci su dieci per ogni turno di campionato.

