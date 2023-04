Come vedere Inter-Monza in streaming (Serie A)

Inter-Monza è il derby lombardo in scena a San Siro per la giornata 30 di Serie A, importante soprattutto per i nerazzurri in vista dell’ultima parentesi di campionato. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 20:45 di sabato 15 aprile e la partita potrà essere seguita in diretta streaming dai tifosi. Passiamo in rassegna le due opzioni a disposizione per vederla.

Serie A: guarda Inter-Monza in streaming

Prima, però, uno sguardo alla classifica. I padroni di casa sono quinti con 51 punti, uno solo in meno rispetto ai cugini del Milan e costretti a guardarsi le spalle dalle inseguitrici. Ancora viva la speranza di agguantare la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Tredicesimi invece gli ospiti, con 35 punti e una salvezza che pare ormai certa.

Come anticipato, i tifosi hanno a disposizione due opzioni per guardare la partita. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN. La sconda, invece, dalla diretta trasmessa da Sky e NOW. In entrambi i casi è garantita la telecronaca in italiano.

Così i due allenatori, Inzaghi e Palladino, dovrebbero iniziare il match. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens, Correa, Dzeko;

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto, Caprari, Pessina, Petagna.

Come vedere la partita dall’estero

Coloro che si trovano all’estero possono comunque vedere Inter-Monza senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È ciò che permette la portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Connettendosi attraverso reti aperte, pubbliche o condivise, è comunque bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

