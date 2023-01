Come vedere Inter-Napoli in streaming

Inter-Napoli è senza alcun dubbio il big match della giornata 16 di Serie A, quella con cui riparte il campionato dopo la lunga pausa dovuta ai mondiali in Qatar. Va in scena a San Siro l’incontro tra i nerazzurri alla ricerca di una vittoria davanti al proprio pubblico e i partenopei, intenzionati a mantenere il primato in classifica dopo una prima parte di stagione pressoché perfetta. Una sfida a scacchi tra Inzaghi e Spalletti, alle prese con i reduci dagli impegni in nazionale e con i recuperati dall’infermeria.

Inter-Napoli: guarda la partita in streaming

Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di mercoledì 4 gennaio. Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambosini per il commento tecnico.

Dando uno sguardo alla classifica, i nerazzurri si trovano al quinto posto, a pari punti (30) con la Lazio che li precede. I campani sono invece in testa in solitaria (41), forti di un distacco notevole nei confronti del Milan che li segue.

Ecco quelle che potrebbero essere le formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due mister, Inzaghi e Spalletti.

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lukaku;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Anche dall’estero è possibile guardare in diretta streaming il grande classico del calcio nostrano, Inter-Napoli, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come? È sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso NordVPN (oggi in forte sconto), così che venga assegnato l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

