Coppa Italia: come vedere Inter-Parma in streaming

Inter-Parma va in scena nella cornice della Coppa Italia, per gli ottavi di finale. Una sfida tra due squadre storiche del calcio nostrano che si deciderà senza ritorno: in caso di parità, alla fine dei tempi regolamentari ci saranno i supplementari e poi eventualmente i rigori. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una gara secca. Vedremo in campo Buffon, alla soglia dei 45 anni.

Inter-Parma di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in streaming, in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche dall’estero affidandoti a un servizio come NordVPN. In alternativa, il match è trasmesso in TV da Canale 5. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di martedì 10 gennaio, nella suggestiva cornice di San Siro.

I gialloblu possono creare qualche difficoltà ai nerazzurri, apparsi non al meglio alla ripresa della Serie A: nei turni precedenti hanno già eliminato Salernitana e Bari. La vincente di questo confronto dovrà poi fare i conti ai quarti di finale con chi avrà la meglio tra Atalanta e Spezia. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai due allenatori, Inzaghi e Pecchia.

Inter: Onana, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens, Lautaro Martinez, Correa.

Parma: Buffon, Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde, Estevez, Juric, Bernabé, Vazquez, Man, Inglese.

Puoi guardare Inter-Parma di Coppa Italia anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, semplicemente connettendoti allo streaming di Infinity attraverso NordVPN: il servizio assegna così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

