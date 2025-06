Inter-River Plate: orario della partita e dove vederla

Nella notte italiana tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, allo stadio Lumen Field di Seattle, si giocherà Inter-River Plate, incontro valido per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club (Gruppo E). In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale: le due squadre al momento sono in testa alla classifica a quota 4 punti, con gli argentini avanti grazie alla migliore differenza reti; al terzo posto con 2 punti c’è il club messicano Monterrey, che per credere ancora nella qualificazione alla fase ad eliminazione dirette deve battere i giapponesi dell’Urawa Reds e sperare che una tra Inter e River Plate esca sconfitta al termine dello scontro diretto.

A che ora si gioca

Il match Inter-River Plate avrà inizio quando qui in Italia saranno le 3 del mattino di giovedì 25 giugno. L’arbitro della gara sarà l’uzbeko Ilgiz Tantashev.

Dove vedere la partita

Inter-River Plate sarà visibile in diretta su DAZN, con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La piattaforma streaming offrirà anche la differita.

Ricordiamo che su DAZN saranno trasmesse tutte le partite del Mondiale per Club, evento accessibile liberamente con la registrazione di un account gratuito. Per l’occasione, DAZN ha anche lanciato una nuova offerta sul piano annuale Standard, ora disponibile a 19,99 euro al mese per 6 mesi anziché 34,99 euro: chi sceglie di completare la sottoscrizione, potrà vedere il campionato di Serie A fino alla fine di dicembre pagando 15 euro in meno al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro tenendo conto che il torneo inizierà ad agosto.

Gli abbonati di DAZN hanno inoltre accesso alla Premium Experience, un’esperienza di visione superiore per i contenuti gratuiti come il Mondiale per Club. Tra le principali differenze rispetto agli account gratuiti, i titolari di un abbonamento potranno seguire le partite senza interruzioni pubblicitarie e con la qualità dell’immagine in HDR.

Infine, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, ma senza la differita.