Inter-Roma: guarda il match in streaming dall'estero

Sei all’estero e non vuoi perderti Inter-Roma questa sera alle 18:00? Attiva subito sul tuo dispositivo NordVPN. Oggi è in offerta speciale a un prezzo molto vantaggioso. Grazie a questa soluzione ottieni una connessione senza limiti, per accedere a qualsiasi piattaforma di streaming da qualunque luogo. Infatti, avendo a disposizione oltre 5800 server di proprietà, posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo, puoi facilmente cambiare la tua posizione virtuale.

In pratica, puoi decidere in qualsiasi momento dove essere senza spostarti fisicamente. Il vantaggio è poter accedere ai contenuti online disponibili in quell’area geografica pur essendo in tutt’altra zona che, altrimenti, te lo impedirebbe. La scelta non ricade a caso su NordVPN. Questo perché si tratta di una delle pochissime VPN sul mercato che investe risorse nell’aggiornare ogni giorno, più volte al giorno, i suoi server contro i blocchi regionali.

Si ha così un sistema sempre efficace nell’aggirare le restrizioni delle piattaforme di streaming, del web e dei governi. Il risultato? Stasera puoi goderti Inter-Roma in diretta streaming anche dall’estero. Niente male vero? Però non è solo questo l’unico vantaggio offerto da NordVPN. Dai un’occhiata a tutti i benefici inclusi in una sola applicazione compatibile con tutti i sistemi operativi e attivabile contemporaneamente fino a un massimo di 6 dispositivi.

Inter-Roma: segui la diretta streaming dall’estero

Scegli NordVPN per vedere Inter-Roma in diretta streaming dall’estero! Impostare l’app multidispositivo è semplice e veloce. Per prima cosa installala sul dispositivo dal quale vedrai la partita. Inserisci le tue credenziali, registrate al momento dell’acquisto e accetta tutte le autorizzazioni che ti compariranno a video. Tranquillo, tanto questa VPN segue una politica No-Log.

Nel frattempo vai alla sezione server. Qui dai un’occhiata a tutti quelli disponibili, ma poi scegli un server italiano. Questo perché per accedere alla live della partita dovrai aggirare i blocchi regionali della piattaforma alla quale sei abbonato. Una volta cambiata la tua posizione virtuale, collocandola in Italia, sei pronto per accedere alla piattaforma e guardarti il match in diretta. Tutto in pochissimi secondi. Otterrai anche una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering.

